Новый пикап Mazda BT-50: теперь в родственниках Isuzu D-Max

Выпуск текущего второго поколения среднеразмерного пикапа Mazda BT-50 наладили ещё в 2011 году. Автомобиль был разработан совместно с компанией Ford и являлся «близнецом» модели Ranger. Грузовичок японского бренда обновили дважды – в 2015-ом и 2018 году. Теперь производитель намерен представить BT-50 следующей генерации, но на этот раз ﻿пикап унифицируют с другим автомобилем﻿: как мы сообщали ранее, его ближайшим «родственником» станет «третий» Isuzu D-Max.



Тизер Mazda BT-50 нового поколения

Отметим, Мазда не продаёт свой пикап BT-50 ни в США, где на такие модели традиционно есть спрос, ни на домашнем рынке. Он представлен в линейках бренда в странах Африки и Азии, а также в Австралии. Кстати, именно австралийское подразделение компании опубликовало первый тизер «третьего» грузовичка Mazda. На фотографии виден только силуэт новинки (судя по всему с двухрядной кабиной) и указана дата премьеры – 17 июня.

Напомним, Mazda заключила контракт с японской компанией Isuzu ещё в 2016 году, тогда же стало известно о том, что BT-50 породнится с D-Max. «Третий» пикап Исузу был представлен осенью 2019 года в Таиланде, где налажено производство модели. В основу автомобиля легла платформа Isuzu Dynamic Drive; спереди у него двухрычажка, сзади – неразрезной мост.



На фото: «третий» Isuzu D-Max

Ожидается, что новый пикап Mazda получит от «донора» не только «тележку», но и моторы. Базовым для D-Max является 150-сильный турбодизель объёмом 1,9 литра (крутящий момент – 350 Нм). Также в гамме есть 3,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель с отдачей 190 л.с. (450 Нм). В пару ним предлагаются шестискоростная механическая коробка Isuzu и 6АКП фирмы Aisin. У пикапа Isuzu подключаемый полный привод и блокировка заднего дифференциала.

В моторной линейке «второго» пикапа Mazda BT-50, представленного на австралийском рынке, имеются 200-сильный пятицилиндровый турбодизель Ford объёмом 3,2 литра (470 Нм), а также четырехцилиндровый 150-сильный вариант объёмом 2,2 литра (375 Нм).



На фото: Mazda BT-5- второго поколения 1 / 3 На фото: Mazda BT-5- второго поколения 2 / 3 На фото: Mazda BT-5- второго поколения 3 / 3

Внешность и салон у автомобилей будут отличаться, при этом мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 9 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto пикап, скорее всего, тоже позаимствует у D-Max. В списке оснащения топовой версии нового BT-50, вероятно, будут различные ассистенты, двухзонный климат-контроль, цифровая «приборка», кожаная отделка кресел, система бесключевого доступа и т.д.

До рынка Австралии «третий» пикап Mazda BT-50 должен добраться до конца 2020-го. Стоимость новинки станет известна позже. Стартовый ценник нынешнего пикапа с однорядной кабиной составляет 30 840 местных долларов, что эквивалентно 1,46 млн рублей по текущему курсу.



Как мы отмечали ранее, пути Mazda и Ford разошлись. В конце прошлого месяца стало известно о том, что новый Ranger появится в 2022 году и у него будут подзаряжаемая гибридная версия, в основу установки которой ляжет 2,3-литровый турбомотор. Ожидается, что совокупная мощность такой установки составит 367 л.с.

