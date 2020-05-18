Новый Porsche 911 Targa: крыша прячется под прозрачный «колпак» на секунду быстрее

Автомобили в версиях 4 и 4S выйдут на российский рынок в сентябре текущего года. Цены новинок уже известны.

Porsche выпускает «двухдверку» 911 с 1964 года. Купе нового поколения (992 серии) – в версиях Carrera S и Carrera 4S – показали ещё в ноябре 2018 года, кабриолет в тех же заднеприводной и полноприводной модификациях рассекретили в начале прошлого года. Закрытый и открытый варианты Porsche 911 Turbo S представили в марте 2020-го, теперь же пришла очередь 911 Targa 4 и 911 Targa 4S. В ходе смены поколений модели оставили прежний механизм складывания верхней части крыши.



Система складывания крыши имеет полностью автоматический привод. Она активизируется нажатием на кнопку: верхняя панель крыши, созданная из магниевого сплава, прячется под прозрачный «колпак» заднего стекла. Причём теперь эта операция занимает 19 секунд, а не 20, как это было у Тарги 991 серии. Однако по-прежнему обязательным условием для работы механизма является неподвижность автомобиля.



Длина нового Porsche 911 Targa увеличилась на 20 мм до 4519 мм, при этом колёсная база осталась прежней – 2450 мм. В высоту автомобиль подрос на 6 мм до 1297 мм, ширина (без зеркал) – такая же как и у модели прошлого поколения (1852 мм), хотя спереди кузов Тарги стал шире на 45 мм. Передняя колея теперь равна 1591 мм, а задняя – 1557 мм. У версии Targa 4 спереди установлены 19-дюймовые колёса, сзади – 20-дюймовые, а у 4S – размером 20 и 21 дюйм соответственно.



У новой Targa может быть только полный привод. Версия 4S имеет электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала PTV Plus, а для Targa 4 она предлагается опционально. У базовой версии везде четырёхпоршневые тормоза, у «эски» же спереди – шестипоршневые. За дополнительную плату можно поставить углекерамические механизмы.



Porsche оснастила 911 Targa 4 трёхлитровым битурбомотором с отдачей 385 л.с. (на 15 л.с. больше, чем у модели 991 серии), у версии Targa 4S этот же двигатель форсирован до 450 л.с. (+30 л.с.). Обоим вариантам полагается восьмиступенчатый «автомат» PDK с двумя сцеплениями; в качестве альтернативы «эске» предлагается семискоростная механическая коробка передач (с ней в комплекте идёт пакет Sport Chrono).



Несмотря на то, что вес автомобилей в ходе смены поколений увеличился (у Targa 4 – до 1665 кг, у 4S – до 1675 кг с «роботом» PDK и до 1640 кг с «механикой»), динамические показатели у них улучшились. Так, максимальная скорость базовой версии стала равна 289 км/ч (прежде – 287 км/ч), а новая «эска» способна разгоняться до 304 км/ч (прежде – 301 км/ч). На разгон с места до «сотни» у Targa 4 уходит 4,4 секунды (было 4,5 секунды), у Targa 4S с – 3,8 секунды (было 4,0 секунды), а версия с ручной коробкой, как и прежде, выполняет это упражнение за 4,4 секунды.



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В базовое оснащение автомобилей входит адаптивная подвеска PASM (Porsche Active Suspension Management) с электронной системой регулировки жёсткости амортизаторов. В список также вошли активный круиз-контроль InnoDrive, который получает и применяет сведения от радаров, камер и навигационной системы, а также электрогидравлическая система увеличения клиренса. Это позволяет автомобилю запоминать места, где необходимо приподнять кузов спереди, в итоге он делает это автоматически.

Сейчас российские дилеры уже принимают заявки от желающих купить новые Porsche 911 Targa 4 и Targa 4S. Продажи начнутся в сентябре 2020-го. Цена базовой версии стартует с отметки 8,89 млн рублей, а минимальная стоимость «эски» равна 9,79 млн рублей.

