Компактный кроссовер Porsche готовится к смене поколений, и в Сети уже есть шпионские фотографии будущей новинки. Пользуясь ими, мы в редакции «Колёса.ру» составили своё представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Первое и пока единственное поколение Macan появилось в 2014 году, а в 2018-м кроссовер получил рестайлинг. Судя по шпионским фото, следующая генерация весьма заметно изменится внешне. Спереди новинку можно будет легко узнать по более узким фарам, форма которых напоминает электромобиль Porsche Taycan, представленный осенью прошлого года. Также появится бампер с новым дизайном, обладающий воздухозаборниками меньшего размера.

Форма кузова обновится за счёт более заваленной крыши в задней части, благодаря чему Макан будет напоминать более крупный кроссовер Cayenne Coupe, премьера которого состоялась прошлой весной. Автомобиль получит новые дверные ручки клавишного типа, такие же используются и на вышеупомянутой модели Taycan. Корма тестовых образцов нового Macan пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, однако может предположить, что и здесь дизайн будет вдохновлён Тайканом. Это значит, что кроссовер может получить узкий светодиодный фонарь по всей ширине задней части, а также массивную контрастную вставку в бампере с расположенной в ней нишей номерного знака.

Главная новость по части техники – новый Macan станет первым электрическим кроссовером бренда. Он будет построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), которую также будут использовать другие электрические модели Porsche и Audi. Подтверждённых данных относительно силовой установки пока нет, представленный же в России электромобиль Taycan предлагает мощность от 530 (в версии 4S) до 761 л.с. (Turbo S) и полный привод.

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Нынешний Porsche Macan 1 / 2 Нынешний Porsche Macan 2 / 2

Сегодня в России цены на нынешний Macan начинаются с отметки в 4 170 000 рублей (2.0 PDK, 252 л.с.). Версия GTS с 380-сильным 2.9 V6 обойдётся минимум в 5 460 000 рублей. На вершине гаммы – модификация Turbo с тем же двигателем, форсированным до 440 лошадиных сил, такой автомобиль оценивается в 6 970 000 рублей. Все версии имеют полный привод.

Между тем, совсем недавно состоялась премьера обновлённой Panamera.