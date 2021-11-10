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  • Новый «престижный» кроссовер Changan примерил стиль линейки Uni

Новый «престижный» кроссовер Changan примерил стиль линейки Uni

10.11.2021 215 0 0

К дебюту готовится новый паркетник суббренда Oshan, который отличится от прочих моделей марки дизайном экстерьера. Двигатель пока заявлен только один.

 

В 2018 году китайская компания Changan превратила занимавшееся прежде простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом подразделение Oshan (оно же Auchan или Oushang) в «премиальный» бренд. Сегодня в гамму входят паркетники и MPV. Любопытно, что при этом Oshan не останавливал выпуск дешевых вэнов A600 и A800, а также кросса X70A (он похож на прежний Discovery), хотя в статистику продаж «премиума» от Changan их все же не включают. Как бы то ни было, но скоро линейку пополнит еще один «престижный» SUV, его фото и основные характеристики появились в базе минпрома КНР.

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На корме кроссовера виднеется шильдик Z6, но действительно ли товарному паркетнику достанется такой индекс – мы узнаем уже после официальной презентации. Внешний облик выполнен в новом для Oshan стиле, и стиль этот перекликается с дизайном кроссоверов Changan серии Uni. Напомним, первым «безрамочную» радиаторную решетку с «чешуйками» и узкую оптику примерил паркетник Uni-T. Впрочем, затем аналогичные дизайнерские решения появились и у моделей линейки CS. Другие особенности экстерьера Oshan Z6 – купеобразный кузов и «парящая» крыша. Кроме того, патрубки выпускной системы могут быть как круглыми, так и вытянутыми, многоугольными.

Длина нового кросса равна 4699 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2795 мм. По первому показателю Z6 расположится между Oshan X5 (длина – 4490 мм) и Oshan X7 Plus (4730 мм), а расстояние между осями у новинки даже больше, чем у «икс-седьмого» (2786 мм).

Интерьер Oshan Z6 еще не засвечен. Не исключено, что паркетнику досталось единое табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Судя по всему, кроссовер будет доступен только с пятиместным салоном.

Двигатель в документах сертификационного органа пока обнаружен один – это бензиновая «турбочетверка» JL473ZQ7 1.5, которая выдает 188 л.с. и 300 Нм. Таким же мотором оснащается и Oshan X7 Plus. На Плюсе этот движок сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод же у Z6, скорее всего, исключительно передний.

Полноценную премьеру новый кроссовер Oshan, вероятно, справит уже в следующем году.

Недавние премьеры Oshan — X7 Plus и X5
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Недавние премьеры Oshan — X7 Plus и X5
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Недавние премьеры Oshan — X7 Plus и X5
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Недавние премьеры Oshan — X7 Plus и X5
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Недавние премьеры Oshan — X7 Plus и X5
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Недавние премьеры Oshan — X7 Plus и X5
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В России «престижный» суббренд Changan не представлен, выводить его на наш рынок китайцы не собираются. Зато у нас вот-вот стартует новинка от материнской компании – паркетник Changan Uni-K.

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