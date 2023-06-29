Новый рамный внедорожник Haval H5 застукали на воле

По предварительным данным, большой вездеход предложат с бензиновым и дизельным моторами. На домашний рынок SUV выйдет в этом году.

Первые фирменные фото нового рамного внедорожника принадлежащий Great Wall бренд Haval распространил в марте. И в том же месяце модель «слил» китайский минпром, благодаря чему выяснилось, что для вездехода возродили хорошо знакомый и россиянам индекс H5. Так вот теперь SUV поймали на воле, причем на машине нет ни лоскутка камуфляжа: свежие снимки опубликовало местное издание Yiche.

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Напомним, прежде название H5 носил автомобиль, который представлял собой модернизированную версию модели Great Wall Hover. Исходный внедорожник дебютировал еще в 2005-м, прообразом для него стал Isuzu Axiom; позже «просто» Hover превратился в Hover H3, следом отпочковался и Hover H5 с иным оформлением передка и салона. В России внедорожник сначала выпускали как Great Wall (за сборку отвечала компания Ирито), потом – под брендом DW Hower, уже на заводе Ставрополь-Авто (на уровне учредителей была связь с компанией Дервейс). А в 2020-м на тульском заводе организовали производство Haval H5, однако на конвейере уже порядком устаревший вездеход долго не продержался.



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Новый же рамник сделан на базе пикапа Great Wall Poer KingKong. В частности, у пассажирского внедорожника фары аналогичной формы, такие же корпуса наружных зеркал и выштамповки на боковинах. Задние фонари – оригинальные. Согласно документам китайского сертификационного органа, длина нового Haval H5 равна 5190 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, расстояние между осями – те же 3140 мм, что и у пикапа (если точнее, речь о «коротком» грузовике). Таким образом, по длине и размеру колесной базы «пятерка» превзошла внедорожник Haval H9 (4843 и 2800 мм, в китайской спецификации). При этом для грядущего H5 пока заявлен только пятиместный салон.



Внутри новый SUV в целом повторил донорский пикап, разве что «пятерке» переделали центральный тоннель, вдобавок появился селектор коробки, как у Tank 300. Особенности интерьера – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, кнопочный пульт управления «климатом».



Haval H5 сертифицировали с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 224 л.с. При этом местные СМИ также прочат внедорожнику двухлитровый турбодизель с отдачей 166 или 197 л.с. Коробки, скорее всего, перейдут с Кинг Конга, речь идет о шестиступенчатых механике и автомате. Привод задний или жестко подключаемый полный.

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В Китае продажи нового Haval H5 начнутся уже в этом году. О планах поставлять модель в другие страны производитель пока не сообщал.

