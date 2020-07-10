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  • Новый Range Rover на загадочном видео — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan!

Новый Range Rover на загадочном видео — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan!

10.07.2020 329 0 0

В Сети появился компьютерный промо-ролик, показывающий особенности дизайна нового флагмана линейки Range Rover, но официальный дебют внедорожника пятого поколения ожидается не раньше 2021 года.

 

Нынешний Range Rover четвёртого поколения выпускается с 2012 года, и ясно, что карьера его подходит к концу. Тем не менее ждать скорого дебюта преемника не стоит: в этом году Range Rover ждёт лишь очередное обновление. Но разработка полностью нового внедорожника, безусловно, ведётся, а дизайн, как известно, утверждается на ранней стадии проекта, то есть в самой компании JLR уже точно знают, как будет выглядеть новый Range Rover.

Ролик, которому посвящена заметка, был опубликован в соцсети Facebook, провисел там менее суток и был удалён, однако наши коллеги из австралийского журнала CarAdvice успели сделать копию и выложили её на своей страничке в YouTube. Не исключено, что и копию придётся скоро удалить, так что спешите видеть.

Сразу скажем, что подлинность видео, то есть его принадлежность к Jaguar Land Rover, вызывает большие сомнения: представленная на нём 3D-модель выглядит грубовато, не все детали проработаны, а некоторые так вообще отсутствуют (например, дверные ручки и зеркала). Отсюда вывод: перед нами либо совсем ранняя презентационная модель, утекшая в Сеть по вине несознательного сотрудника, либо проект от независимого дизайнера, ведь пофантазировать на тему Range Rover и любой другой грядущей новинки может, по сути, любой желающий, как мы недавно показывали на примере купе BMW 2 Series, и часто подобные независимые проекты оказываются интереснее заводских.

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Вот и компьютерный Range Rover имеет ряд любопытных деталей. Так, задние двери открываются против основного хода движения автомобиля, как у Rolls-Royce Cullinan, при этом центральных стоек кузова нет (вряд ли такое возможно реализовать на серийном автомобиле). Передок с вертикально ориентированными фарами выглядит очень монументально, место фальшрадиаторной решётки заняла цельная накладка без прорезей, но со светодиодными нитями — намёк на полностью электрическую силовую установку?

Перед водителем щиток приоров, объединённый с экраном мультимедийной системы, но традиционный козырёк над ним сохранён. На центральном тоннеле разместилась выдвижная шайба управления режимами силовой устновки, за ней находится сдвижная крышка вместительного бокса-холодильника, куда вертикально влезают 4 бутылки для воды. Под передними креслами находятся лотки для обуви задних VIP-седоков. Задний диван трёхместный, но среднее кресло ловко трансформируется в разделяющую салон надвое центральную консоль. За спинкой среднего кресла прячется кофейник с чашками. Под полом багажника разместился выдвижной лоток для костюма. В общем, отличный джентльменский набор.

Не исключено, что перед нами концепт, который будет предварять дебют серийного Range Rover, и тогда некоторые применённые на нём решения могут добраться до конвейера — например, очень изящное решение превращения трёхместного заднего дивана в двухместный.

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