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  • Новый рекорд пользователей Авито: количество активных объявлений на платформе превысило 150 млн

Новый рекорд пользователей Авито: количество активных объявлений на платформе превысило 150 млн

16.05.2023 88 3 0

Пользователи Авито установили новый рекорд по количеству доступных на платформе активных объявлений. Оно превысило население России и составило по итогам апреля 2023 года более 150 млн.

В марте прошлого года число активных объявлений составляло 82 млн, таким образом, за год оно выросло почти в два раза. Предыдущий рекорд в 100 млн активных объявлений на Авито был установлен в мае 2022 года. При этом за 1,5 года количество новых ежедневно размещаемых объявлений выросло почти в 3 раза и впервые превысило 2 млн новых объявлений в день.

По данным SimilarWeb на 1 апреля 2023 года, число визитов на Авито составляет 366,7 млн в месяц – по этому показателю платформа лидирует среди классифайдов в мире. При этом в марте 2023 года активная аудитория Авито тоже установила новый рекорд – 61 млн человек в месяц.

150 млн объявлений — с одной стороны, действительно красивая цифра. С другой, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, потому что аккаунт на Авито есть практически у каждого. А во-вторых, за этим стоит ежедневная работа большой команды Авито, где все сотрудники трудится над реализацией миссии — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Для нас это новый рекорд, и большой вклад в него вносит сегмент малого и среднего бизнеса, которому Авито позволяет закрывать все больше и больше потребностей — от поиска сотрудников до продажи товаров и услуг через безопасные сделки. За последний год мы инвестировали больше 20 млрд рублей в развитие и поддержку продуктовых решений на платформе и в обучение пользователей. Рост числа объявлений и аудитории подтверждает, что мы все делаем правильно и говорим на одном языке с нашими пользователями. В следующем году мы продолжим вкладываться в развитие платформы, чтобы сделать ее еще более интуитивной и полезной
Иван Гуз
Управляющий партнер по развитию бизнеса Авито

Авито занимает ведущие позиции на всех рынках своего присутствия. За год рост числа активных объявлений составил:

  • Товары – 48%.
  • Авто – 57%.
  • Недвижимость – 25%.
  • Работа – 30%.

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3 комментария
16.05.2023 10:41
Яшка

Помню был такой сайт объявлений "Slando".Авито на его основе был создан.Ну а вообщем то такой рост пользователей благодаря доставке.Удобно когда всякое барахло можно отправлять и получать по всей стране.

16.05.2023 11:08
Vitalij

С ростом популярности платформы, расчёт и число мошенников. Недавно мне подменили товар, отправленный в другой город и еще жалобу "накатали" что я не отправил не то что заявлено было. Так что имейте ввиду, фотографируйте свой товар от и до, в том числе в пункте отправки. Так же нужно быть настороже с аккаунтами недавно зарегистрированными. Не благодарите за лайвхак.

1
16.05.2023 15:54
Яшка

Ну такое можно провернуть если есть сговор получателя и работника пункта выдачи.То есть работник пункта выдачи закрывает глаза на подмену товара получателем.Да тогда конечно вообще лучше на видео снимать весь процесс передачи товара в пункте выдачи от отправителя в руки работника пункта.А то фото тоже не гарантия.Скажут сфоткали одно,а положили другое.

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