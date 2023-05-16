Пользователи Авито установили новый рекорд по количеству доступных на платформе активных объявлений. Оно превысило население России и составило по итогам апреля 2023 года более 150 млн.​

В марте прошлого года число активных объявлений составляло 82 млн, таким образом, за год оно выросло почти в два раза. Предыдущий рекорд в 100 млн активных объявлений на Авито был установлен в мае 2022 года. При этом за 1,5 года количество новых ежедневно размещаемых объявлений выросло почти в 3 раза и впервые превысило 2 млн новых объявлений в день.



По данным SimilarWeb на 1 апреля 2023 года, число визитов на Авито составляет 366,7 млн в месяц – по этому показателю платформа лидирует среди классифайдов в мире. При этом в марте 2023 года активная аудитория Авито тоже установила новый рекорд – 61 млн человек в месяц.



150 млн объявлений — с одной стороны, действительно красивая цифра. С другой, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, потому что аккаунт на Авито есть практически у каждого. А во-вторых, за этим стоит ежедневная работа большой команды Авито, где все сотрудники трудится над реализацией миссии — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Для нас это новый рекорд, и большой вклад в него вносит сегмент малого и среднего бизнеса, которому Авито позволяет закрывать все больше и больше потребностей — от поиска сотрудников до продажи товаров и услуг через безопасные сделки. За последний год мы инвестировали больше 20 млрд рублей в развитие и поддержку продуктовых решений на платформе и в обучение пользователей. Рост числа объявлений и аудитории подтверждает, что мы все делаем правильно и говорим на одном языке с нашими пользователями. В следующем году мы продолжим вкладываться в развитие платформы, чтобы сделать ее еще более интуитивной и полезной Иван Гуз Управляющий партнер по развитию бизнеса Авито

Авито занимает ведущие позиции на всех рынках своего присутствия. За год рост числа активных объявлений составил:



Товары – 48%.

Авто – 57%.

Недвижимость – 25%.



Работа – 30%.

Партнёрский материал