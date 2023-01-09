Новый российский бренд Alfarus освоит производство таксомотора FAW Bestune NAT

FAW Bestune NAT — это дебютировавший в 2021 году электрический компактвэн, разработанный специально для такси и каршеринга. В третьем квартале 2023 года производство этой машины начнётся в Энгельсе под маркой Alfarus.

Alfarus — дочерняя марка ООО «Альфа Тех» из Пензы, эта компания зарегистрирована в 2010 году, заявленный основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. 6 января на сайте правительства Саратовской области в телеграм-канале губернатора Романа Бусаргина появилось сообщение о том, что «Альфа Тех» планирует в этом году начать в Энгельсе производство электромобилей для такси и каршеринга. «Уже в третьем квартале с конвейера должна сойти первая машина», — говорится в сообщении. До конца 2023 года планируется собрать 2000 машин, в будущем ожидается постепенное увеличение глубины локализации, анонсирована в том числе сборка батарей и зарядных станций. Объём инвестиций в первую очередь проекта составит около 5 млрд рублей.

Первой моделью Alfarus, пока не имеющей собственного имени, станет слегка перелицованный китайский электрический компактвэн FAW Bestune NAT (он же FAW Bestune E05) образца 2021 года, его разрабатывали специально для такси, каршеринга и прочих извозчичьих сервисов, что определило дизайн и особенности конструкции модели. Буквы NAT расшифровываются как Next Automatic Taxi, слово Automatic может ввести в заблуждение, так как автопилота у этого компактвэна как раз нет.



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Габаритная длина FAW Bestune NAT — 4450 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2850 мм. Кузов имеет плоские боковины и очень просторный салон, отделанный износостойкими материалами, рассчитанными на интенсивную эксплуатацию. Плоская батарея находится в полу, в конструкцию заложена возможность её быстрой замены на специальных терминалах. Ёмкость батареи — 55 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 419 км по устаревшему циклу NEDC, то есть в реальности будет не более 300 км.



Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая со поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор находится на передней оси, его максимальная отдача — 100 кВт (136 л.с.) и 260 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 10,8 с, максимальная скорость — 140 км/ч.



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Из интересных особенностей FAW Bestune NAT отметим корму в стиле прошлых минивэнов Renault и правую заднюю сдвижную дверь (левая задняя — обычная, распашная), облегчающую посадку/высадку пассажиров в стеснённых условиях. Переднее пассажирское кресло имеет укороченный подголовник, чтобы можно было в любом положении кресла положить спинку на подушку и использовать её как столик. Во втором ряду установлен трёхместный диван с цельной спинкой и выкидным центральным подлокотником, но центрального подголовника почему-то нет. Объём багажника — 454 л. Снаряженная масса электромобиля — 1700 кг, полная — 2075 кг.



В Китае FAW Bestune NAT стоит от 147 800 юаней (1,46 млн рублей в переводе по текущему курсу). Сколько будет стоить российский Alfarus, пока можно только гадать — ждём новых сообщений из Энгельса.

