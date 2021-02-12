Новый Roush Stage 3 Mustang: дешевле и мощнее, чем Shelby GT500

Легендарное американское тюнинг-ателье Roush Performance представило новый комплект доработок Stage 3 для Ford Mustang в кузове купе и кабриолет, благодаря которым можно получить ещё более впечатляющий спорткар, чем стоковый Shelby GT500.

Специалистов по тюнингу Ford Mustang в Америке пруд пруди, но ателье Джека Руша — одно из старейших и опытнейших. Мистер Руш в 60-х годах прошлого века работал инженером-двигателистом в компании Ford, а в 70-х начал делать собственные гоночные моторы для дрэг-рейсинга, ралли-кросса, NASCAR и других популярных в США соревнований. Сегодня его ателье поставляет моторы сторонним фирмам (например, De Tomaso и Superformance), а собственная продуктовая линейка состоит из нескольких вариантов тюнинга спорткара Ford Mustang и пикапа Ford F-150.

Самый экстремальный пакет доработок Stage 3 для Мустанга регулярно обновляется: на этой неделе представлена версия 2021 модельного года. Чтобы получить готовый спорткар, вам нужно предоставить в ателье машину-донора (новый Mustang стоит сейчас в США от 27 155 долларов) и доплатить минимум 24 995 долларов за Stage 3. В эту цену входит компрессорный V8 на базе 5,0-литрового блока Coyote с максимальной отдачей в 760 л.с. и 908 Нм, 6-ступенчатая МКП либо 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», дополнительные охладители для трансмиссии и дифференциала, адаптивная подвеска MagneRide с калибровками Roush, оригинальный аэродинамический обвес, вентиляционные отверстия на капоте и крыльях, спортивная четырёхствольная система выхлопа, оригинальный декор салона (в том числе дополнительные приборы и новые подрулевые лепестки ручного выбора передач, если вы выберете версию с АКП), 20-дюймовые литые колёса Flowform на шинах Continental ExtremeContact и комплект фирменных инструментов Roush.



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За дополнительные 7490 года предлагается Podium Package с активной системой выхлопа (доступы четыре режима — Touring, Sport, Track и Custom, селектор расположен рядом с рычагом переключения передач), тормозами Brembo и активным антикрылом из углеволокна.



Roush Stage 3 Mustang разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,6 с и проезжает четверть мили за 11,2 с. У стокового Ford Mustang Shelby GT500 с 5,2-литровым мотором (771 л.с., 847 Нм) и 7-ступенчатым «автоматом» Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями) соответствующие показатели составляют 3,3 с и 10,7 с. Однако за дополнительные 4995 долларов Roush предлагает повысить пиковую мощность своего двигателя до 785 л.с., так что по отдаче будет полное превосходство над Shelby GT500. Как прибавка отразится на динамике, не сообщается.

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Со всеми опциями Stage 3 обойдётся в 40 725 долларов, то есть с учётом базового донора всё равно выходит дешевле, чем Mustang Shelby GT500, за который Ford просит минимум 72 900 долларов, а гарантийные условия идентичные — 3 года или 36 тысяч миль на всю машину и 5 лет или 60 тысяч миль на силовой агрегат. Вдобавок Roush Stage 3 Mustang выглядит чуть элегантнее, чем Shelby GT500. В общем, любителям американских спорткаров есть над чем подумать.

