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  • Новый седан Geely с начинкой Volvo: первые фотографии без камуфляжа

Новый седан Geely с начинкой Volvo: первые фотографии без камуфляжа

18.06.2020 1715 0 2

Новая «четырехдверка» Geely получила дизайн от прошлогоднего концепта Preface. На домашний рынок модель размером с Volvo S60 должна выйти до конца текущего года.

 

Минувшей весной Geely представила на Шанхайском автосалоне концептуальный седан Preface (переводится как «предисловие»). В компании тогда намекнули на то, что у шоу-кара будет серийное продолжение. И действительно, в начале этого года «четырехдверку» поймали во время испытаний. Но то был замаскированный тестовый прототип, а теперь в базе министерства промышленности КНР обнаружились снимки товарной модели без какого-либо камуфляжа, вдобавок стали известные основные характеристики.

Это первый седан непосредственно марки Geely, построенный на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую китайцы разработали вместе с Volvo (шведская фирма принадлежит Джили). Напомним, на этой «тележке» также базируются модели бренда Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), кросс-купе Geely Xingyue («зенью», оно же FY11) и паркетник Volvo XC40.

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Длина новинки Geely равна 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм. То есть по своим габаритам модель близка к последнему глобальному Volvo S60 (построен на чисто вольвовской платформе SPA, 4761/1850/1431 мм, расстояние между осями – 2872 мм). Ну а в линейке самой Geely седан втиснулся между Emgrand GL (длина – 4725 мм, колесная база – 2700 мм) и флагманским Borui (4986 и 2870 мм, в РФ эту модель продавали под именем Emgrand GT).

У концепта Preface отсутствует центральная стойка, задние двери распахиваются против хода движения –  на серийную версию эти решения, разумеется, не перешли. В остальном конвейерная «четырехдверка» сохранила стилистику своего предвестника. На крышке багажника виднеется имя модели, но его невозможно распознать. Не исключено, что название досталось от прототипа.

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Фото интерьера китайский сертификационный орган не публикует, но ранее папарацци удалось заглянуть в салон тестового образца: он получился таким же лаконичным, как у концепта, с возвышающимся над передней панелью большим тачскрином мультимедийной системы.

В документах минпрома для седана пока заявлен только один двигатель – бензиновая двухлитровая «турбочетверка» разработки Volvo (заводской индекс JLH-4G20TD) мощностью 190 л.с., ею оснащаются и другие модели концерна Geely. Вполне возможно, что позже «четырехдверка» обзаведется еще и гибридной версией, полностью электрический вариант тоже не стоит исключать.

Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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В Китае продажи новинки стартуют уже в этом году. После того, как модель освоит домашний рынок, она наверняка появится и в других странах.

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