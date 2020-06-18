Новый седан Geely с начинкой Volvo: первые фотографии без камуфляжа

Минувшей весной Geely представила на Шанхайском автосалоне концептуальный седан Preface (переводится как «предисловие»). В компании тогда намекнули на то, что у шоу-кара будет серийное продолжение. И действительно, в начале этого года «четырехдверку» поймали во время испытаний. Но то был замаскированный тестовый прототип, а теперь в базе министерства промышленности КНР обнаружились снимки товарной модели без какого-либо камуфляжа, вдобавок стали известные основные характеристики.
Это первый седан непосредственно марки Geely, построенный на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую китайцы разработали вместе с Volvo (шведская фирма принадлежит Джили). Напомним, на этой «тележке» также базируются модели бренда Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), кросс-купе Geely Xingyue («зенью», оно же FY11) и паркетник Volvo XC40.
Длина новинки Geely равна 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм. То есть по своим габаритам модель близка к последнему глобальному Volvo S60 (построен на чисто вольвовской платформе SPA, 4761/1850/1431 мм, расстояние между осями – 2872 мм). Ну а в линейке самой Geely седан втиснулся между Emgrand GL (длина – 4725 мм, колесная база – 2700 мм) и флагманским Borui (4986 и 2870 мм, в РФ эту модель продавали под именем Emgrand GT).
У концепта Preface отсутствует центральная стойка, задние двери распахиваются против хода движения – на серийную версию эти решения, разумеется, не перешли. В остальном конвейерная «четырехдверка» сохранила стилистику своего предвестника. На крышке багажника виднеется имя модели, но его невозможно распознать. Не исключено, что название досталось от прототипа.
Фото интерьера китайский сертификационный орган не публикует, но ранее папарацци удалось заглянуть в салон тестового образца: он получился таким же лаконичным, как у концепта, с возвышающимся над передней панелью большим тачскрином мультимедийной системы.
В документах минпрома для седана пока заявлен только один двигатель – бензиновая двухлитровая «турбочетверка» разработки Volvo (заводской индекс JLH-4G20TD) мощностью 190 л.с., ею оснащаются и другие модели концерна Geely. Вполне возможно, что позже «четырехдверка» обзаведется еще и гибридной версией, полностью электрический вариант тоже не стоит исключать.
В Китае продажи новинки стартуют уже в этом году. После того, как модель освоит домашний рынок, она наверняка появится и в других странах.
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