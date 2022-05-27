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Новый серийный минивэн Audi: первые изображения

27.05.2022 210 0 0

Совсем недавно немецкая компания показала концепт большого минивэна, мы же решили представить, как может выглядеть его серийная версия.

 

В прошлом месяце состоялась премьера третьего «зелёного» концепта (после родстера Skysphere и седана Grandsphere), который получил имя Urbansphere. Все эти шоу-кары созданы, прежде всего, для демонстрации технологий и будущего дизайна марки, однако не исключено, что какой-нибудь из них в ближайшем будущем воплотится в серийный вариант. Из этих трёх наиболее подходящим кандидатом выглядит именно минивэн Urbansphere, имеющий наиболее близкие к нынешней гамме Ауди форму и дизайн кузова. Стоит отметить, что это самая крупная модель (и концепт) за всю историю бренда – его длина составляет 5,51 м, ширина чуть больше 2 метров, колёсная база равна 3,4 м.

Рендер серийного вэна Audi

В случае попадания в серию минивэн наверняка получит более традиционную решётку, мы изобразили один из возможных вариантов. Фары при этом могут сделать «двухэтажными» — сверху расположатся узкие горизонтальные сегменты со светодиодными ходовыми огнями, а ниже разместят основные блоки фар с ближним и дальним светом. Такое решение применяют уже многие автопроизводители, и Ауди не стала исключением – именно такую переднюю оптику получит новый Audi A6 e-tron, рендеры которого мы недавно опубликовали. Концепт лишён внешних дверных ручек, на рендерах же представлен вариант с традиционными ручками. Что касается задней части, то в случае постановки на конвейер минивэн наверняка получит более простые фонари, которые традиционно для бренда будут объединены светодиодной полосой.

Рендер серийного вэна Audi

Концепт вэна разработан пекинской и ингольштадтской студиями Audi, при этом учитывались мнения потенциальных покупателей из Китая. Соответственно, в случае запуска в серию именно Поднебесная станет один из основных рынков для новинки. Urbansphere сделан на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric), которую получат дорогие электромобили концерна Volkswagen. Концепт оснащён двумя электромоторами (по одному на каждой оси), совокупная мощность которых составляет 400 л.с. (690 Нм). Заявленный запас хода – до 750 км по циклу WLTP.

О возможных сроках появления серийной версии пока нет информации, однако китайский рынок к подобному автомобилю наверняка будет благосклонен, учитывая хороший спрос на подобные модели других брендов – например, Buick и Lexus.

Концепт Audi Urbansphere
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Концепт Audi Urbansphere
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Концепт Audi Urbansphere
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Концепт Audi Urbansphere
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Концепт Audi Urbansphere
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Что же касается более традиционных моделей Audi, то на днях мы рассказывали об А4 третьего поколения с пробегом. Кроме того, две недели назад были опубликованы официальные фотографии нового трёхрядного кроссовера Audi Q6.   

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