Серийный Audi A6 e-tron: первые изображения

Почти ровно год назад в рамках Шанхайского автосалона компания Audi продемонстрировала концептуальный лифтбек, который получил имя A6 e-tron. А в прошлом месяце состоялась премьера концепта в кузове универсал, который получил традиционную приставку Avant. Теперь же немецкая компания готовит серийную версию автомобиля, и тестовые образцы в камуфляжной плёнке уже попадаются в объектив фотошпионов. Стоит отметить, что A6 e-tron не имеет отношения к обычному и весьма популярному на российском рынке седану А6, нынешнее поколение которого было представлено в 2018-м году, а сейчас модель готовится к плановому рестайлингу.
Судя по шпионским фотографиям, основным отличием от концепта спереди станет «двухэтажная» оптика, которая удивительным образом перекликается с представленными совсем недавно новыми моделями BMW – «семёркой» и рестайлинговым Х7. Здесь точно так же будут узкие верхние сегменты со светодиодными габаритными огнями и основные блоки фар, расположенные чуть ниже. Автомобиль получит традиционные боковые зеркала (как минимум, в базовых версиях) и оригинальные дверные ручки в виде углублений. Весьма заметно серийная версия будет отличаться сзади, где появятся фонари более изящной формы.
A6 e-tron будет построен на модульной электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной Audi совместно с Porsche. Концепты оснащены двумя электромоторами (по одному на каждую ось), совокупная отдача которых составит 350 кВт (476 л.с.) и 800 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составит порядка 700 км по циклу WLTP, разгон до «сотни» — менее 4 секунд. Что же касается серийных автомобилей, то они получат как менее, так и более мощные варианты, среди них – топовый RS6 e-tron мощностью около 600 л.с.
Премьера новинки состоится в течение этого года.
Между тем, немецкая компания также готовит новое поколение популярного кроссовера Audi Q5, его рендеры мы опубликовали месяц назад. Также несколько дней назад появились первые официальные изображения нового большого паркетника Q6.
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