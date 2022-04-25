Серийный Audi A6 e-tron: первые изображения

Пару недель назад в Сети появились шпионские фотографии нового немецкого лифтбека, на которых видны практически все основные отличия от концепта. Как будет выглядеть автомобиль?

Почти ровно год назад в рамках Шанхайского автосалона компания Audi продемонстрировала концептуальный лифтбек, который получил имя A6 e-tron. А в прошлом месяце состоялась премьера концепта в кузове универсал, который получил традиционную приставку Avant. Теперь же немецкая компания готовит серийную версию автомобиля, и тестовые образцы в камуфляжной плёнке уже попадаются в объектив фотошпионов. Стоит отметить, что A6 e-tron не имеет отношения к обычному и весьма популярному на российском рынке седану А6, нынешнее поколение которого было представлено в 2018-м году, а сейчас модель готовится к плановому рестайлингу.

Рендер серийного A6 e-tron

Судя по шпионским фотографиям, основным отличием от концепта спереди станет «двухэтажная» оптика, которая удивительным образом перекликается с представленными совсем недавно новыми моделями BMW – «семёркой» и рестайлинговым Х7. Здесь точно так же будут узкие верхние сегменты со светодиодными габаритными огнями и основные блоки фар, расположенные чуть ниже. Автомобиль получит традиционные боковые зеркала (как минимум, в базовых версиях) и оригинальные дверные ручки в виде углублений. Весьма заметно серийная версия будет отличаться сзади, где появятся фонари более изящной формы.

Рендер серийного A6 e-tron

A6 e-tron будет построен на модульной электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной Audi совместно с Porsche. Концепты оснащены двумя электромоторами (по одному на каждую ось), совокупная отдача которых составит 350 кВт (476 л.с.) и 800 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода составит порядка 700 км по циклу WLTP, разгон до «сотни» — менее 4 секунд. Что же касается серийных автомобилей, то они получат как менее, так и более мощные варианты, среди них – топовый RS6 e-tron мощностью около 600 л.с.

Премьера новинки состоится в течение этого года.

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Между тем, немецкая компания также готовит новое поколение популярного кроссовера Audi Q5, его рендеры мы опубликовали месяц назад. Также несколько дней назад появились первые официальные изображения нового большого паркетника Q6.