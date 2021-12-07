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Обновлённая Audi A6: первые изображения

07.12.2021 1263 0 0

В прошлом месяце были опубликованы первые фотографии закамуфлированных образцов рестайлингового немецкого седана, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

 

Модель А6 впервые появилась в гамме немецкого бренда в 1994 году (заводской индекс С4), она стала обновлённой версией модели Audi 100 образца 1990 года. Сегодня на конвейере уже пятое поколение «шестёрки», которое получило заводской индекс C8. Премьера автомобиля состоялась в конце февраля 2018 года на специальном мероприятии в Ингольштадте. Модель производится уже больше трёх лет, а это значит, что подходит время для планового рестайлинга.

Рендер обновлённой А6

Обновлённые седаны уже проходят испытания, и в Сети появились шпионские фотографии образцов в маскировочной плёнке. Однако пока на этих фотографиях нельзя разглядеть никаких изменений по сравнению с нынешним седаном. Можем предположить, что А6 получит новые фары (а это главное отличие всех рестайлинговых моделей Ауди), которые при этом могут сохранить свою форму. Должна появиться изменённая решётка радиатора, а также модернизированный передний бампер. Что же касается задней части, то здесь ожидаются новые фонари, которые могут получить более сложные графические элементы (подобные уже используются в кросс-купе Q5 Sportback и обновлённом представительском седане A8), и обновлённый бампер.

Рендер обновлённой А6

Техническая часть едва ли подвергнется существенным изменениям. Нынешняя А6 оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, которые наверняка перейдут и обновлённой модели, разве что некоторые варианты могут получить небольшую прибавку в мощности. Премьера рестайлинговой модели ожидается в следующем году.

Нынешняя Audi A6
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Нынешняя Audi A6
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Нынешняя Audi A6
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Сегодня в России седан Audi A6 можно приобрести за 4 080 000 рублей (40 TDI AMT, 190 л.с., передний привод). Бензиновая модификация той же мощности в базовой версии обойдётся на 100 тысяч дороже. Самый мощный седан с индексом S6 оснащается 450-сильным 2.9 V6, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом quattro, его минимальная стоимость составляет 7 290 000 рублей.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Audi Q3 первого поколения за 1,8 миллиона рублей.

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