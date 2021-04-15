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Новый сезон LADA Sport ROSNEFT eChampionship

15.04.2021 35 0 0

Сегодня стартовал новый, третий по счету сезон киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который организован при поддержке нефтяной компании Роснефть. Как и в предыдущие годы, он проводится на базе гоночного симулятора RaceRoom Racing Experience, все участники сражаются за рулем виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR команды LADA Sport ROSNEFT на лучших гоночных трассах планеты.

 

Партнерский материал

Участвовать в заездах LADA Sport ROSNEFT eChampionship можно абсолютно бесплатно, для этого лишь достаточно иметь компьютер. Возможностью стать частью турнира ранее уже воспользовались несколько тысяч киберпилотов со всего мира. Организаторы ожидают, что интерес к чемпионату в 2021-м еще сильнее возрастет. Этому будут способствовать в том числе нововведения в правилах.

Схема участия будет прежней. Для того, чтобы стать победителем этапа, нужно для начала пройти отбор, показав лучшее время прохождения круга в режиме «Тайм-аттак» и попасть в число сильнейших. Далее уже в финальной гонке выиграть в противостоянии со своими соперниками и получить путевку в Гранд-финал, где определится чемпион сезона 2021. Кстати, сам сезон на этот раз будет разделен на две части. С апреля по июнь участники пройдут первую половину турнира, потом нас будет ждать летний перерыв, после чего соревнования возобновятся и завершатся уже в конце года. Финалисты разыграют не только звание чемпиона, но и денежный призовой фонд.

Немного поменяется формат проведения гонок шести этапов киберчемпионата: 30 лучших пилотов, которые получат путевку в гонку по итогам отбора, сначала пройдут 10-минутную квалификацию, а потом примут участие в 45-минутном заезде с обязательным пит-стопом. Таким образом, на результат повлияет не только чистая скорость спортсменов, но и их умение тактически выстраивать борьбу за победу.

Еще одно нововведение связано с географией участников. Если в прошлом году за путевки в Гранд-финал сражались пилоты исключительно из стран СНГ, то в 2021-м принято решение выделить несколько мест и в гонках каждого этапа, и в решающем заезде сезона для иностранных пилотов. А это значит, что в конце года в Россию приедет несколько сильнейших мировых киберспортсменов, которые сразятся за чемпионство с лучшими российскими симрейсерами.

Стать частью киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship может каждый уже сейчас. Скачивайте приложение Steam, регистрируйтесь в нем, загружайте на свой компьютер симулятор RaceRoom Racing Experience, в разделе Competitions кликайте на кнопку чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship и участвуйте! Официальная страница чемпионата

Календарь сезона 2021 киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

1 этап. Отборочный этап – 14-26 апреля, гонка – 29 апреля. Трасса Silverstone.

2 этап. Отборочный этап – 03-16 мая, гонка – 19 мая. Трасса Spa-Francorchamps.

3 этап. Отборочный этап – 07-20 июня, гонка – 23 июня. Трасса Suzuka.

4 этап. Отборочный этап – 13-26 сентября, гонка – 29 сентября. Трасса Moscow Raceway.

5 этап. Отборочный этап – 04-17 октября, гонка – 20 октября. Трасса Imola.

6 этап. Отборочный этап – 01-14 ноября, гонка – 17 ноября. Трасса Hokkenheimring

Гранд-финал – декабрь.

Россия автоспорт

 

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