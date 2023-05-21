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Новый Skoda Kodiaq: первые изображения

21.05.2023 250 0 0

Чешский бренд готовит новое поколение своего флагманского кроссовера, и ранее уже были опубликованы тизеры будущей новинки. Пользуясь ими, мы решили составить своё представление о внешности автомобиля.

Skoda Kodiaq первого и единственного пока поколения появился осенью 2016 года, став серийной версией концепта VisionS, продемонстрированного в марте того же года. Весной 2021 года кроссовер получил рестайлинг, а сейчас на финишной стадии находятся испытания модели нового поколения. Первые тизеры были опубликованы в конце апреля, а на прошлой неделе к ним добавились новые изображения модели в камуфляже.

Рендер нового Kodiaq

Пока кузов нового Kodiaq практически полностью скрыт под маскировочной плёнкой, однако основные особенности внешнего вида уже можно разглядеть. Общие пропорции кузова останутся примерно такими же, равно как и стилистика передней части с «двухэтажными» фарами. При этом немного изменится форма оптики и решётки радиатора, а капот станет чуть более плоским с со слегка вогнутой центральной частью (у нынешней модели она выпуклая). Зато уже хорошо видны различия на виде сбоку: форму бокового остекления обновят за счёт восходящей подоконной линии, а боковины станут практически плоскими в верхней части, снизу де появится выштамповка в форме бумеранга. Фонари будут расположены заметно выше, чем на нынешней модели, их форма пока скрыта под камуфляжем, однако мы изобразили один из возможных вариантов дизайна.

Рендер нового Kodiaq

Кроссовер следующего поколения будет построен на модернизированной платформе MQB, которую использует нынешний Kodiaq. Несмотря на всеобщую электрификацию, новинка сохранит двигатели внутреннего сгорания, которые будут модернизированы для соответствия экологическим нормам Euro 7.

Нынешний Skoda Kodiaq
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Нынешний Skoda Kodiaq
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Нынешний Skoda Kodiaq
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Премьера новинки ожидается осенью этого года.

Между тем, ранее Шкода анонсировала сразу несколько новинок, как минимум четыре из которых ожидаются уже в этом году.    

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