Фото: Lynk & Co

Новый совместный кроссовер Geely и Volvo: это Lynk & Co 08, премьера уже скоро

Новый кроссовер марка Lynk & Co анонсировала в начале февраля, распространив фотографии замаскированного тестового прототипа. А теперь опубликован тизер серийной модели, вдобавок объявлено ее имя: как и предполагали китайские СМИ, паркетнику присвоен индекс 08 (прежде «пятидверка» была известна под внутризаводским обозначением DX11). Напомним, бренд Lynk & Co создан в 2018 году, это совместный проект компаний Geely и Volvo (шведский автопроизводитель принадлежит Джили). К слову, свои машины бренд выпускает не по порядку: «восьмерка» станет седьмой моделью в гамме, она присоединится к паркетникам 01, 05, 06 и 09, кросс-хэтчу 02 и седану 03.

По предварительным данным, Lynk & Co 08 построен на модернизированной «тележке» CMA (Compact Modular Architecture, разработка Geely и Volvo), но вот что именно доработали – не уточняется. Исходная платформа лежит в основе большинства нынешних моделей марки, на ней также базируются кроссовер Volvo XC40 и свежие автомобили бренда Geely (среди таковых – «второй» Atlas/ Boyue L). Скорее всего, по габаритам «восьмерка» заполнит брешь между Lynk & Co 01 (длина – 4549 мм, расстояние между осями – 2734 мм) и флагманским Lynk & Co 09 (5042 и 2984 мм).



Дизайн экстерьера, судя по тизеру и предыдущим фото, окажется довольно спокойным, при этом от остальных Линков грядущий кросс отличится оптикой: ходовые огни сделают в стиле последних моделей электрического бренда Zeekr (им тоже владеет Geely), «восьмерка» также получит узкие задние фонари с дополнительными секциями по бокам. В салоне будут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем за бортовую электронику отвечает фирма Meizu.



Местные профильные медиа уверены в том, что Lynk & Co 08 предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе турбомотора 1.5. А вот готовят ли для кроссовера «традиционные» версии – информации пока нет.

Прежде сообщалось, будто официальную премьеру паркетник справит в апреле. Теперь же называют новый срок: презентация якобы намечена на 30 марта.



Отметим, ранее Geely планировала официально вывести бренд Lynk & Co на российский рынок. Но остались ли эти планы в силе после начала всем известных событий – данных все еще нет.