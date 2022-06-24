Новый тизер «брата» Ford Ranger: Volkswagen поделился очередным роликом Amarok

До официальной премьеры новинки немецкой марки осталось меньше двух недель: как рассказали в компании, пикап дебютирует 7 июля 2022 года.

Volkswagen начала продажи пикапа Amarok ещё в 2010 году, правда, весной 2020-го производство машин на немецком заводе в Ганновере было завершено. Ранее предполагалось, что грузовик останется без преемника. Однако позже в компании подтвердили, что второе поколение у пикапа всё-таки будет, при этом разработкой занялся Форд (в рамках партнёрства с немецким концерном). Напомним, родственный пикап – Ford Ranger нового поколения – американская марка представила ещё в ноябре прошлого года.



Немецкий производитель продолжает дразнить различными тизерами и иными изображениями Volkswagen Amarok следующей генерации. Напомним, первый эскиз появился ещё весной 2020 года, затем были опубликованы другие различные скетчи, фотографии экстерьера прототипа в камуфляже. Пару недель назад VW поделился снимком интерьера будущего пикапа. А теперь опубликован новый видеотизер.



Короткий видеоролик сложно назвать информативным, однако в конце тизера на затемнённом кадре появляется силуэт будущей новинки, правда, в компании уточнили, что автомобиль в кадре – это пока что прототип, а не серийный вариант. Напомним, у Амарока «свой» дизайн, отличный от Ford Ranger: пикап получил оригинальные фары (матричная головная оптика IQ.Light Matrix доступна в качестве опции) и решётку радиатора, более массивные колёсные арки и резкие линии.



Новый VW Amarok предложат в трёх «обычных» комплектациях, а также во внедорожном исполнении PanAmericana и дорогой версии Aventura. Если сравнивать с предшественником с двойной кабиной, длина пикапа второй генерации увеличилась на 100 мм (до 5350 мм), а расстояние между осями подросло на 175 мм (до 3270 мм, как и у Ranger). Как мы сообщали ранее, у новинки грузоподъёмность составляет 1,2 тонны, допустимая масса буксируемого прицепа – 3,5 тонны.



Судя по опубликованному ранее тизеру интерьера следующего Amarok, грузовик получил мультифункциональное рулевое колесо с подсвеченным логотипом и большой вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы. Как и у нового Ford Ranger, его диагональ равна либо 10, либо 12 дюймам (в зависимости от исполнения). Дисплей позволяет управлять климатической установкой, навигационной системой, онлайн-сервисами, ассистентом парковки, а также регулировками автомобиля.



На фото: прототип нового VW Amarok

Под экраном мультимедиа можно увидеть ряд физических кнопок, а по бокам от него в верхней части – дефлекторы вентиляции. По оформлению эти элементы несколько отличаются от тех, что есть у «близнеца» от Ford. Известно, что новый Амарок снабдили виртуальной приборной панелью, настраиваемыми креслами с электрорегулировками, премиальной аудиосистемой, а также расширенным комплексом помощников водителю.



Как сообщалось ранее, «начинку» Volkswagen Amarok следующей генерации разделил с американским родственником. То есть в моторную гамму входят бензиновый двигатель и четыре турбодизеля объёмом от 2,0 до 3,0 литра. Значит, топовые версии получили 3,0-литровый дизель V6, который у Ford Ranger выдает 250 л.с. Привод – либо задний, либо подключаемый полный, либо постоянный полный с межосевым дифференциалом; у версий 4x4 есть понижающая передача.



В Volkswagen наконец озвучили дату дебюта нового Amarok – презентация пройдёт в следующем месяце, 7 июля. Выпуск модели наладят до конца текущего года на заводе в ЮАР, где уже производятся пикапы Ford Ranger.

