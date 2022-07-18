В конце прошлого месяца появилась информация о том, что к электрическому седану Ioniq 6 в будущем может добавиться универсальная версия. Как она будет выглядеть?

Пару недель назад состоялась официальная премьера среднеразмерного электрического седана, который получил имя Ioniq 6. Дизайн модели выполнен по мотивам концепта Prophecy, приуроченного к отменённому Женевскому автосалону 2020 года. Ioniq – предназначенное обозначение электрических автомобилей марки, первенцем стал кросс-хэтч Ioniq 5, который дебютировал в начале прошлого года. Новая «шестёрка» внешне не имеет с ним ничего общего, пластика кузова наполнена изогнутыми линиями, а в профиль модель напоминает Mercedes-Benz CLS, прозванный в народе «бананом» за характерную форму бокового остекления.

Рендер универсала Ioniq 6

Пока модель представлена только в виде седана, однако после премьеры в интервью журналистам шеф-дизайнер компании допустил, что в дальнейшем может появиться версия Shooting Brake (так называют кузов универсал со спортивным силуэтом). Пока нет никакой информации о том, как может выглядеть такой автомобиль, однако можем предположить, что он сохранит одну из главных особенностей своего внешнего вида – форму боковых окон. При этом спойлер может переместиться на верхнюю кромку крышки багажника.

Рендер универсала Ioniq 6

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Новый Ioniq 6 построен на модульной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которую также используют Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Базовый вариант седана получил тяговую батарею ёмкостью 53 кВт*ч, на более мощные версии установлен аккумулятор на 77,4 кВт*ч, привод у этих модификаций может быть задним или полным. Есть также двухмоторная полноприводная версия, совокупная мощность составляет 325 л.с., максимальный крутящий момент – 605 Нм. Запас хода самой дальнобойной модификации составляет 610 км по циклу WLTP, что примерно на 100 км больше по сравнению с Ioniq 5.

Рендер универсала Ioniq 6

Что касается габаритов модели, то длина седана составляет 4855 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1495 мм. Для сравнения, Hyundai Sonata длиннее на 46 мм, однако колёсная база на 107 мм короче (расстояние между осями у Ioniq 6 составляет 2950 мм).

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Производство новинки запланировано на третий квартал этого года. Модель появится в США и ряде европейских стран.

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