Пару недель назад состоялась официальная премьера среднеразмерного электрического седана, который получил имя Ioniq 6. Дизайн модели выполнен по мотивам концепта Prophecy, приуроченного к отменённому Женевскому автосалону 2020 года. Ioniq – предназначенное обозначение электрических автомобилей марки, первенцем стал кросс-хэтч Ioniq 5, который дебютировал в начале прошлого года. Новая «шестёрка» внешне не имеет с ним ничего общего, пластика кузова наполнена изогнутыми линиями, а в профиль модель напоминает Mercedes-Benz CLS, прозванный в народе «бананом» за характерную форму бокового остекления.
Пока модель представлена только в виде седана, однако после премьеры в интервью журналистам шеф-дизайнер компании допустил, что в дальнейшем может появиться версия Shooting Brake (так называют кузов универсал со спортивным силуэтом). Пока нет никакой информации о том, как может выглядеть такой автомобиль, однако можем предположить, что он сохранит одну из главных особенностей своего внешнего вида – форму боковых окон. При этом спойлер может переместиться на верхнюю кромку крышки багажника.
Новый Ioniq 6 построен на модульной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которую также используют Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Базовый вариант седана получил тяговую батарею ёмкостью 53 кВт*ч, на более мощные версии установлен аккумулятор на 77,4 кВт*ч, привод у этих модификаций может быть задним или полным. Есть также двухмоторная полноприводная версия, совокупная мощность составляет 325 л.с., максимальный крутящий момент – 605 Нм. Запас хода самой дальнобойной модификации составляет 610 км по циклу WLTP, что примерно на 100 км больше по сравнению с Ioniq 5.
Что касается габаритов модели, то длина седана составляет 4855 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1495 мм. Для сравнения, Hyundai Sonata длиннее на 46 мм, однако колёсная база на 107 мм короче (расстояние между осями у Ioniq 6 составляет 2950 мм).
Производство новинки запланировано на третий квартал этого года. Модель появится в США и ряде европейских стран.
Между тем, на днях корейская компания представила ещё один минивэн с «космическим» дизайном, и он оказался дешевле Креты.
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