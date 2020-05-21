Сегодня новая Sonata представлена только с кузовом седан, однако есть вероятность, что в дальнейшем появится и универсальная версия. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, какой она получится.

Sonata ведёт свою историю с 1985 года, именно тогда появился седан первой генерации. Модель актуального восьмого поколения была представлена в прошлом году, и мы уже провели тест-драйв автомобиля. На протяжении своей жизни Соната была всегда только седаном, однако в последние пару лет в Сети периодически появлялась информация о том, что корейская компания планирует расширить гамму восьмого поколения за счёт универсала. Такой шаг явно способствовал бы повышению продаж в странах Европы, где подобные автомобили особенно популярны. Кроме того, универсальная версия есть у родственного седана Kia Optima прошлого поколения (вероятно, появится она и у новой генерации Optima/K5, её рендеры мы сделали ранее).

Что касается универсалов в нынешней мировой гамме Hyundai, то сейчас самой крупной является модель i40 с приставкой Wagon. Ранее она предлагалась и на российском рынке, её собирали в Калининграде. По длине этот автомобиль на 12,5 см короче нового седана Sonata (4775 против 4900 мм), поэтому универсал на базе последнего можно было бы сделать ощутимо вместительнее. Это позволит Сонате стать полноценным семейным автомобилем, а также усилит её позиции в такси, где корейская модель весьма популярна.

Если такой универсал появится, то моторную гамму, скорее всего, он разделит с седаном, который на российском рынке оснащается двумя атмосферными бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5 мощностью 150 и 180 л.с. соответственно. Все модификации оснащаются 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Универсал Hyundai i40 Wagon 1 / 2 Универсал Hyundai i40 Wagon 2 / 2

Сегодня базовая стоимость 150-сильного седана в комплектации Classic составляет 1 524 000 рублей. Самая же дорогая Sonata с мотором 2.5 в комплектации Prestige оценивается в 2 074 000 рублей.

Напомним, пару месяцев назад Hyundai представил полностью новый седан Elantra.