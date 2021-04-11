Не так давно мы представляли, как может выглядеть новый кросс-седан Kia Rio , сегодня же мы решили изобразить ещё более универсальный вариант популярной корейской модели.

На российском рынке очень мало бюджетных универсалов В-класса, да и все они являются моделями одного единственного производителя – Lada. Причём в истории популярных ныне в России автомобилей подобные модификации имели место быть. Например, у Volkswagen Polo в третьем поколении была версия Variant, которая производилась с 1997 года, а у Skoda Fabia, которая является предшественником модели Rapid, универсал был во всех трёх поколениях. У героя же сегодняшней статьи универсальная модификация была в самой первой генерации, которая презентовали в 2000 году.

Рендер универсала Kia Rio X

Подобный автомобиль наверняка был бы очень кстати в нынешней модельной гамме корейской компании, и для этого есть все предпосылки. Так, сегодня самым ярким представителем в небольшом сегменте компактных универсалов является Lada Vesta, и по итогам продаж за 2020 год, как сообщают наши коллеги из «Российской газеты», было продано 53 252 универсала (седанов было продано всего на 326 штук больше), из них 52% приходится именно на кросс-версию. Вседорожный универсал Kia Rio мог бы стать единственной иностранной альтернативой Vesta SW Cross.

Рендер универсала Kia Rio X

Моторную гамму такой автомобиль может разделать с хэтчбеком Rio X, который оснащается двумя вариантами бензиновых атмосферных двигателей – 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.). Они могут идти в паре как с механической коробкой передач, так и с автоматической, обе имеют 6 ступеней. Привод исключительно передний.

Универсал Kia Rio первого поколения 1 / 2 Универсал Kia Rio первого поколения 2 / 2

Сегодня в России базовый кросс-хэтчбек со 100-сильным мотором на «механике» оценивается в 999 900 рублей, доплата за «автомат» составит 40 тысяч рублей для всех версий. Универсальная версия, конечно, стоила бы чуть дороже. При этом Lada Vesta Cross, для сравнения, не сильно дешевле корейского кросс-хэтчбека: начальная версия со 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» оценивается в 925 900 рублей (заявленная динамика разгона до 100 км/ч, кстати, у них одинакова со 100-сильным Рио Х),

Между тем, совсем недавно мы провели тест-драйв нового кроссвэна Kia Carnival.