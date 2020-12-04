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Новый Kia Rio X седан: каким он может быть

04.12.2020 221 1 0

Сейчас в модельной гамме корейской компании есть седан Rio и кросс-версия хэтчбека, при этом кросс-версии седана ещё не было. Мы решили восполнить этот пробел и представить, как может выглядеть такой автомобиль.

 

Рио нынешнего (четвёртого по счёту) поколения был представлен в 2017 году, а осенью этого года модель получила рестайлинг. сначала в сентябре показали обновлённый седан, а в прошлом месяце к нему присоединился и кросс-хэтчбек, который к тому же получил новое имя – Rio X. Пока не было информации о возможном расширении модельного ряда, однако появление кросс-версии седана было бы вполне логичным, учитывая постоянно возрастающую популярность кроссоверов различного вида. Такой автомобиль может привлечь внимание потребителей за счёт более яркой внешности, выделяющейся на фоне огромного количества обычных седанов Рио (по результатам продаж в октябре этого года Рио занимает 3-ю строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей в России, являясь также самой популярной иномаркой).

Ещё одним преимуществом такого автомобиля является увеличенный дорожный просвет: если обычный седан располагает клиренсом в 160 мм, то у кросс-хэтчбека Rio X, а также и возможного аналогичного седана, этот показатель составляет 195 мм на 16-дюймовых колёсах. Плюс к этому седан получит новый передний бампер в стиле рестайлингового хэтчбека, накладки из неокрашенного пластика на пороги и колёсные арки, изменённый задний бампер и новые диски.

Моторная гамма Rio при рестайлинге не изменилась. Седан и кросс-хэтчбек по-прежнему располагают бензиновыми атмосферными 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Теми же остались и коробки передач – на выбор «механика» и «автомат», оба варианта с шестью ступенями. Привод исключительно передний.

Стандартный седан Kia Rio
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Стандартный седан Kia Rio
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Стандартный седан Kia Rio
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Сегодня в России цены на обновлённый седан начинаются с отметки в 824 900 рублей за 100-сильный вариант на «механике». Версия с автоматической коробкой передач в чуть более богатой комплектации ровно на 100 тысяч дороже. Седан со 123-сильным 1.6 и МКПП обойдётся минимум в 909 900 рублей, доплата за «автомат» составит 40 тысяч.

Напомним, не так давно мы протестировали новый Kia K5.

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1 комментарий
04.12.2020 17:01
Papirus (@sc_1968)

Можно было просто приклеить 5-копеечные полоски пластмассы и сфотографировать прайс-лист с 10-15% прибавкой.
Ах да, и обязательно наглую морду недобитого маркетолога

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