На прошлой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии универсальной версии немецкого бестселлера, благодаря которым у нас есть возможность с высокой точностью воспроизвести внешность будущей новинки.

Гольф восьмого поколения был официально представлен в октябре прошлого года. Пока он выпускается только в виде пятидверного хэтчбека, однако в дальнейшем гамма модели расширится. Начиная с третьего поколения образца 1991 года Golf предлагается также в версии универсал, которая получила приставку Variant. Не станет исключением и восьмое поколение модели, что подтверждается появившимися шпионскими фотографиями, на которых автомобиль частично замаскирован камуфляжной плёнкой.

По сравнению с хэтчбеком задний свес значительно увеличится. Задние стойки кузова получат чуть больший наклон, а форма бокового остекления будет сделана в том же строгом стиле. Несмотря на маскировку пойманных фотошпионами образцов, под плёнкой всё же проглядываются фонари, по форме идентичные устанавливаемым на хэтчбек. При этом универсал сзади легко отличить по нише номерного знака, которая переместилась с бампера на крышку багажника. Также стоит отметить значительно сниженную погрузочную высоту багажного отсека по сравнению с хэтчем.

Моторную гамму универсал должен разделить с хэтчбеком, который уже сейчас имеет множество модификаций, самые свежие из них – GTI, GTD и GTE. Есть вероятность появления в дальнейшем и версии с приставкой R, ведь у нынешнего универсала такая имеется, она развивает порядка трёхсот лошадиных сил. В будущем поколении модификация R будет мощнее (до 333 л.с.), также ожидается появление самой «горячей» версии R Plus, мощность которой составит 400 л.с.

Премьера универсала может состояться в течение этого года.

Рестайлинговый универсал Volkswagen Golf Variant предыдущего поколения 1 / 2 Рестайлинговый универсал Volkswagen Golf Variant предыдущего поколения 2 / 2

Сегодня в России новый Гольф восьмого поколения пока официально не представлен, однако можно приобрести его «соседей» по модельной гамме – недавно обновившийся Polo, ставший лифтбеком (его начальная цена составляет 792 900 рублей за 90-сильную версию 1.6 с «механикой»), а также рестайлинговый Passat, чья стоимость стартует с отметки в 1 829 000 рублей (1.4 TSI MT, 150 л.с.).

Напомним, недавно мы опубликовали рендеры купеобразной версии кроссовера Tiguan, премьера которой должна произойти до конца этого года.