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Новое кросс-купе Volkswagen Tiguan X: первые изображения

15.05.2020 156 0 0

На этой неделе в Сети появились новые шпионские фотографии купеобразной модификации популярного немецкого кроссовера, благодаря чему мы можем представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

 

Volkswagen Tiguan второго поколения производится с 2016 года, и в ближайшем будущем ожидается премьера рестайлинговой версии (её рендеры мы опубликовали три месяца назад). Вслед за ней появится и новая модификация модели – так называемое кросс-купе. Свежие шпионские фотографии дают нам возможность понять, как будет отличаться купеобразный кроссовер от обычного. Наверняка передняя часть у них будет идентичной: как мы уже увидели ранее, рестайлинговый Tiguan получит немного увеличенную по высоте решётку радиатора, объединённую с фарами, у которых будет новая форма с «отростками» в стиле нового Golf. Изменятся также бамперы – на наших рендерах изображён автомобиль в базовой версии.

Линия крыши, судя по всему, станет чуть ниже, а самые интересные изменения произойдут сзади. Прежде всего, заметно увеличится задний свес, который позволит расширить пространство багажника и благоприятно скажется на пропорциях, учитывая новую форму крыши. Линия бокового остекления схожа с новыми купеобразными кроссоверами от Audi, такими как Q3 Sportback и e-tron Sportback. Фонари будут новыми: они сильнее вытянуты по горизонтали, имеют оригинальную форму и графику светодиодных элементов. Ниша номерного знака расположится чуть выше, чем у обычного Tiguan.

Купеобразный Tiguan X должен получить примерно такую же моторную гамму, что и стандартный кроссовер. Глобальный Тигуан оснащается бензиновыми двигателями 1.4 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также 2-литровым дизелем. Также ожидается появление самой мощной версии Tiguan R, оснащённой 333-сильным 2-литровым турбомотором (ранее мы сделали собственные рендеры этой модели).

Премьера купеобразного Tiguan ожидается в течение этого года. Первым рынком для него, судя по всему, станет Китай.

Дорестайлинговый Volkswagen Tiguan
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Дорестайлинговый Volkswagen Tiguan
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Сегодня в России базовый Volkswagen Tiguan предлагается за 1 619 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). 150-сильная версия с полным приводом и коробкой DSG оценивается в 1 879 000 рублей. Самым дорогим является 220-сильный бензиновый вариант 2.0 TSI 4Motion DSG – 2 769 000 руб.

Между тем, недавно появилась информация о новом большом кроссовере Volkswagen.

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