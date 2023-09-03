На этой неделе состоялась официальная премьера нового поколения Passat , а позже к нему должна присоединиться кросс-версия. Какой она будет?

Семейство среднеразмерных автомобилей Passat появилось в 1973 году, получив своё название от одноимённого ветра. Дизайн первого поколения был разработан знаменитым итальянским кузовным ателье Ital Design под руководством Джорджетто Джуджаро. На протяжении своей полувековой истории модель предлагалась в разных кузовах, среди которых были хорошо знакомые седан и универсал, а также хэтчбек (был даже трёхдверный вариант). Девятое же поколение, продемонстрированное несколько дней назад и получившее заводской индекс В9, будет представлено только в виде универсала. Это связано потерей спроса на седаны, продажи такого варианта Пассата в Европе были завершены ещё в прошлом году. Однако некий выбор всё-таки должен остаться, ведь пару обычному универсалу в ближайшем будущем должна составить его кросс-версия, которая впервые была представлена в 2010 году на базе седьмого поколения (В7).

Рендер нового Volkswagen Passat Alltrack (B9)

Пока не было никакой информации об особенностях его внешнего вида, но можем предположить, что кросс-универсал будет сделан в стиле других аналогичных моделей компании. Его будут отличать увеличенный дорожный просвет, оригинальные колёса, пластиковый обвес, состоящий из накладок на колёсные арки, пороги и бампера. Как и на модели предыдущего поколения, весь этот вседорожный антураж будет поддержан полноприводной трансмиссией.

Рендер нового Volkswagen Passat Alltrack (B9)

Новый Passat B9 построен на доработанной платформе MQB Evo. Благодаря модернизации за доплату для универсала теперь предусмотрена адаптивная подвеска DCC Pro: у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя. Модель будет предлагаться с широкой гаммой силовых агрегатов, включающих чисто бензиновые (2.0 TSI на 204 или 265 л.с.) и дизельные (2.0 TDI с отдачей 122, 155 или 193 л.с.) версии, а также, хотя основная ставка в Европе будет делаться на электрифицированные варианты. Среди них есть как «мягкий» гибрид, оснащённый бензиновой «турбочетверкой» 1.5 eTSI (150 л.с.) с системой отключения половины цилиндров и 48-вольтовым стартер-генератором, так и пара подзаряжаемых с приставкой eHybrid (раньше был Passat GTE) совокупной мощностью 204 и 272 л.с.

Passat Alltrack предыдущего поколения (B8) 1 / 3 Passat Alltrack предыдущего поколения (B8) 2 / 3 Passat Alltrack предыдущего поколения (B8) 3 / 3

Между тем, к премьере готовится новое поколение кроссовера Volkswagen Tiguan.