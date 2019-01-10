Обещания не оправдались: рост цен на бензин в 2018 году в два раза превысил инфляцию

В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) рассказали, насколько увеличились цены на автомобильное топливо в стране.

Бензин в РФ за 2018 год подорожал на 9,4%, такие данные приводит Росстат. Напомним, в начале января 2018 года средняя цена бензина по стране составляла 39,90 руб. за литр. Аи-92 обходился в 38,08 руб. за литр, а Аи-95 – в 41,02 руб. за литр. В свою очередь дизельное топливо можно было купить в среднем по 40,71 руб. за литр. Напомним, цены ощутимо выросли весной, после президентских выборов.

В конце декабря прошлого года средний ценник литра бензина в России составлял 43,42 руб. Аи-92 обходился водителям в среднем в 41,48 руб. за литр; Аи-95 – в 44,77 руб. за литр. «Дизель» в тот же период стоил 46,66 руб. за литр.

То есть за год средняя цена литра бензина повысилась на 3,52 руб. Литр 92-го подорожал на 3,40 руб., 95-го – на 3,75 руб. Тяжёлое топливо за прошлый год прибавило 5,95 руб. за литр.

Также недавно Росстат рассказал о том, что инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%. Это значит, что рост цен на бензин больше чем в два раза превысил уровень инфляции. Хотя в начале года власти обещали что автомобильное топливо подорожает в её пределах.

Кстати, подобное обещание – что рост розничных цен на горючее не превысит инфляцию – политики дали и касательно текущего года. С начала января 2019-го цены начали расти на заправках крупных нефтяников: прибавка к каждому литру составила примерно 50-80 копеек. Таким образом они отыгрывают рост НДС с 18 до 20%. Цены выросли в пределах обещанных 1,7%.

Правительство взяло с нефтяников обещание не повышать мелкооптовые цены на топливо в регионах РФ до конца марта 2019-го. Значит, и розничные цены, скорее всего, расти не будут. После этого срока предполагается рост на уровне инфляции. По прогнозам её уровень в 2019 году составит 4,0 – 4,6%.

Ранее Kolesa.ru рассчитал вероятную цену топлива в России в соответствии с уровнем инфляции. Так, стоимость литра бензина марки Аи-92 может превысить отметку в 44 рубля, Аи-95 – 47 рублей; а дизеля – 49 рублей.

По данным Росстандарта, в 2018 году в РФ повысилось качество топлива. Доля нарушений в прошлом году снизилась до 9%, хотя ещё в 2015-ом она составляла 20%. Предположительно помогли новые «оборотные» штрафы: размер взыскания для АЗС, которая была поймана на торговле фальсификатом, зависит от объёма полученной выручки за предшествующий год. Это 1% при первом нарушении (но не менее 500 000 рублей) и 3% при повторном (не менее 2 млн рублей).