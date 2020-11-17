Облик нового Nissan Note раскрыт до премьеры. Среди родственников, возможно, «третий» Logan

В Сети появились вроде бы фирменные картинки компакта японской марки нового поколения. Официального анонса от Nissan ждут до конца текущего месяца, а в продажу модель может поступить в декабре.

Листовку с изображениями Nissan Note третьей генерации и обещанием скорого дебюта в своем Твиттере разместил пользователь kikurage_PT, он утверждает, что «буклет» ему достался от одного из дилеров в Японии. Напомним, марка засветила новый хэтч еще в мае – модель мелькнула в общем тизерном ролике со всеми ближайшими премьерами Nissan. Позже замаскированную «пятидверку» не раз ловили во время испытаний на японских дорогах. И судя по предыдущим шпионским кадрам, перед нами, возможно, действительно официальные картинки свежего Енота. Некоторые японские СМИ считают, что сам Nissan анонсирует «третий» Note через неделю – 24 ноября, а прием заказов в Стране восходящего солнца откроют 23 декабря.

Если верить «сливу», то новый хэтч получил дизайн в стиле электрокроссовера Nissan Ariya, представленного минувшим летом: у радиаторной решетки Енота форма почти такая же, как у заглушки паркетника, еще компакт обзавелся похожими фарами с отдельными светодиодными секциями, есть и аналогичные декоративные «бумеранги», подпирающие головную оптику. Небольшие окошки в передних стойках сохранили. На смену задранным вверх фонарям пришли горизонтальные, «заплывающие» на багажную дверь. Эмблема Ниссана спереди – разумеется, новая. А на корме вместо лого появилась надпись с названием бренда (как и у Ariya).



Картинок салона пока нет. Прежде сообщалось, что внутри могли установить виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с «парящим» экраном – как у сменившего поколение кроссовера Nissan Rouge (так в Штатах зовется X-Trail).

Японцы предполагают, что в основе «третьего» Note лежит платформа CMF-B, на которой базируются многие другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, среди таковых – последние Renault Clio и Captur, свежий Nissan Juke, а также Dacia Logan и Sandero нового поколения (под брендом Renault бюджетники еще не представлены). При этом, по данным японских медиа, хэтч немного «усох». Так, в блоге Creative Trend пишут, что длина якобы равна 4045 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2580 мм. Габариты уходящего Nissan Note (он построен на «тележке» V): 4100/1695/1520 мм, расстояние между осями – 2600 мм.



Скорее всего, в Японии компакт сохранил гибридную установку e-Power, при этом ее отдачу могли увеличить. Особенность системы в том, что бензиновый двигатель не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электромотор. В состав установки предыдущего Nissan Note e-Power входят «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. (103 Нм) и электродвигатель EM57 с пиковой отдачей в 109 л.с. (254 Нм). Еще у гибрида на родине есть полноприводная версия с электромотором N2 на задней оси (4,8 л.с., 15 Нм). Кстати, у стартовавшего недавно паркетника Nissan Kicks e-Power пиковая мощность электродвижка EM57 составляет 129 л.с. (260 Нм). Варианты только с ДВС у прежнего Note тоже имеются – с тем же 79-сильным HR12DE 1.2 и его турбоверсией HR12DDR, которая выдает 98 л.с.



Nissan Note второго поколения 1 / 3 Nissan Note второго поколения 2 / 3 Nissan Note второго поколения 3 / 3

Напомним, во втором поколении Nissan Note пребывает с 2012 года, в 2016-м его обновили. До России такой Енот не добрался, «третий» хэтч нам тоже наверняка не светит. Впрочем, модель также исчезла из Европы и Штатов, то есть главным рынком для нее является родная Япония.

