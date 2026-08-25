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Обновки для Renault 5 E-Tech electric: новая младшая версия и доработанная аэродинамика

25.08.2026 394 0 1
Обновки для Renault 5 E-Tech electric: новая младшая версия и доработанная аэродинамика

Субкомпактный электрический хэчтбек Renault 5 на третьем году жизни получил небольшое обновление, улучшающее его потребительские характеристики. Живая премьера обновлённого Renault 5 E-Tech electric состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Renault 5 E-Tech electric дебютировал в феврале 2024 года, в его основе лежит модульная платформа RGEV small (бывшая AmpR Small) с передним приводом и полностью независимой подвеской. Неоклассический дизайн хэтчбека пришёлся покупателям по вкусу, продаётся Renault 5 E-Tech electric довольно бодро: за первую половину этого года в Европе, по данным производителя, реализовано 46 107 экземпляров этой модели, что на 35% больше, чем в январе-июне 2025 года, причём в эту цифру не входят коммерческие версии хэтчбека и спортивный хот-хэтч Alpine A290. Ещё у Renault 5 E-Tech electric есть клон в лице нового Nissan Micra.

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На данный момент Renault 5 E-Tech electric предлагается с тремя силовыми установками на выбор: электромоторы мощностью 70 кВт (95 л.с.) и 90 кВт (122 л.с.) сочетаются с литий-никель-марганец-кобальтовой батареей ёмкостью 40 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составляет 312 км по циклу WLTP. Старшей версии с электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) положена литий-никель-марганец-кобальтовая батарея на 52 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 410 км.

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Вышеперечисленные силовые установки остаются в гамме Renault 5 E-Tech electric, однако новые зеркала, новые аэродинамические элементы в нижней части кузова и новый блок управления батареей позволили немного увеличить запас хода на одной зарядке: у версии с батареей на 40 кВт·ч он теперь составляет 315 км, у версии с батареей на 52 кВт·ч — 430 км.

Базовая версия Five, которая сейчас оснащается электромотором мощностью 70 кВт и батареей ёмкостью 40 кВт·ч, в течение ближайших нескольких недель получит другую, «оптимизированную» силовую установку, а именно электромотор мощностью 80 кВт (109 л.с.) в сочетании с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 36,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составит 305 км.

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Другие новшества — это расширенная палитра цветов кузова, дополнительные варианты колёсных дисков, пересмотренная цветовая гамма интерьера и более мощная беспроводная зарядка для смартфона.

В списке ездовых режимов Renault 5 E-Tech electric настраиваемый режим MySense уступил место автоматическому режиму Smart, который сам переключается между режимами Eco, Comfort и Sport, подстраиваясь под текущую манеру езды водителя. Кнопка выбора режимов с надписью Multi-Sense исчезла с руля, так как Renault полагает, что ей теперь будут редко пользоваться. Выбор ездовых режимов у обновлённого Renault 5 E-Tech electric теперь производится через экран мультимедийной системы.

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Как обновки повлияют на цену Renault 5 E-Tech electric, пока неизвестно. Во Франции дореформенный хэтчбек сейчас стоит от 21 370 евро с учётом базового государственного бонуса Coup de Pouce на покупку нового электромобиля.

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