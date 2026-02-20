Рестайлинг ×

Обновлён паркетник Tata Punch EV: дальнобойнее и дешевле

20.02.2026 34 0 0
Индийская компания Tata Motors представила рестайлинговый электрокросс Punch EV. Модели подправили внешность, в салоне обновок почти нет. Паркетнику также досталась другая техника.

Паркетник Tata Punch длиной всего 3,8 метра стартовал в Индии осенью 2021 года. Изначально пятидверка была представлена исключительно с ДВС, а в 2024-м у нее появилась электрическая версия со своим дизайном и приставкой EV. В начале текущего года «традиционный» кросс пережил полноценный рестайлинг. Теперь же модернизации подвергли и розеточный Tata Punch EV.

Сверху — дореформенный Tata Punch EV, внизу — обновленный электрокросс

Как и прежде, от бензинового Punch электрокросс отличается оформлением передней части: у него собственные, более узкие диодные ДХО и оригинальный бампер. После рестайлинга Tata Punch EV лишился объединяющих основные фары черных вставок и «прорези». Убрали и дополнительную светящуюся полоску между ходовыми огнями, вместо нее отныне черная плашка. Еще заменили задний бампер и фонари – они такие же, как у свежей топливной модели. Электрокару также достались 16-дюймовые колеса нового дизайна (но в базе идут 15-дюймовые). Наконец, была пересмотрена палитра цветов кузова.

Салон в целом прежний, разве что пластик теперь серый, а не черный. В список оборудования самого доступного электрического паркетника вошли: электропривод багажной двери, задний парктроник, экранчик на 4 дюйма в приборке и шесть подушек безопасности. «Средние» комплектации – это мультимедиа с «парящим» планшетом диагональю 10,25 дюйма и камера заднего вида. В арсенале топового кросса значатся: люк в крыше с голосовым управлением, виртуальная приборка (10,25 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон.

Паркетник все так же предложен с передним приводом и в двух вариантах мощности. При этом электромоторы модернизировали. На рестайлинговом Tata Punch EV базовый движок выдает 88 л.с., у версий подороже – 129-сильный мотор (было 82 и 122 л.с.). Максимальный крутящий момент отныне един – 154 Нм (было 114 и 190 Нм). Батареи новые. Машинам с 88-сильным двигателем положен аккумулятор емкостью 30 кВт*ч, со 129-сильным – емкостью 40 кВт*ч (у дореформенного кросса батареи на 25 и 35 кВт*ч). Заявлено, что в зависимости от исполнения обновленный Punch EV проедет около 365 – 468 км по местному циклу (максимум прежней модели – 365 км).

Электрический кроссовер подешевел. Без учета налогов обновленный Tata Punch EV обойдется в 969 000 – 1 259 000 рупий, что эквивалентно примерно 819 000 – 1 064 000 рублей по актуальному курсу. По данным индийских СМИ, дорестайлинговый паркетник в последнее время стоил 999 000 – 1 444 000 рупий (тоже без учета налогов; 844 000 – 1 221 000 рублей). А еще Tata теперь предлагает батарею в аренду – в этом случае цена модернизированного паркетника начинается с 649 000 рупий (549 000 рублей).

кроссовер Индия авторынок электромобиль новинки рестайлинг Tata Tata Punch

 

