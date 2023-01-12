Обновлён собравшийся в Россию кроссовер Hongqi HS5: эффектнее и мощнее

Кроссовер Hongqi HS5 (название марки произносится как «хунцы», в переводе – «красное знамя») пока только готовится выйти на российский рынок, а вот на родине эта модель присутствует с 2019 года. И если к нам привезут исходный SUV, то в Китае скоро дебютирует модернизированный паркетник: фотографии такой машины появились в базе местного минпрома.
Рестайлинг принес HS5 внешность в стиле последних моделей Hongqi, таких как седаны H9 и H5, лифтбек H6 и рамный внедорожник LS7. Кроссовер обзавелся новой радиаторной решеткой а ля Rolls-Royce, иными головной оптикой и бамперами, плюс задние фонари теперь сделаны в виде единой плашки. Длина паркетника выросла на 25 мм до 4785 мм, ширина, напротив, уменьшена на 2 мм до 1905 мм. Высота и колесная база не изменились – 1700 и 2870 мм соответственно.
Фото интерьера китайский сертификационный орган традиционно не опубликовал. Впрочем, ранее шпионам удалось заглянуть в салон, там заменили переднюю панель и блок управления «климатом», вдобавок переделали центральный тоннель.
Бензиновая «турбочетверка» 2.0 стала мощнее: 252 л.с. вместо 224 л.с. у дореформенного кросса (в Россию HS5 приедет с 218-сильным мотором). О коробке информации пока нет. Прежний Hongqi HS5 на родине доступен с шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный.
Премьеру обновленного кроссовера в Китае ждут в ближайшие месяцы. Что же касается России, то у нас выход на рынок марки Hongqi официально пока так и не анонсирован. Зато известно, что компанию HS5 в РФ составит роскошный седан H9.
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