Обновлён универсал Suzuki Swace, который сделан из Тойоты: модель стала мощнее

Универсал Swace в гамме Suzuki появился в 2020 году, он бывает только в виде гибрида (без возможности подзарядки от электросети), а продают его исключительно в Европе. Оригинальной моделью «сарай» не является – это переделанная Toyota Corolla Touring Sports. Предназначенная для Старого Света «пятидверка» Тойоты в прошлом году обновилась, а теперь пришла очередь клона. Одними из первых модернизированный Suzuki Sway получат жители Нидерландов: местные дилеры уже принимают заказы, старт «живых» продаж там намечен на март.

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Главное – следом за гибридной Corolla универсал Suzuki обрел улучшенную технику. Так, за счет нового электродвигателя совокупная отдача установки на основе бензинового «атмосферника» 1.8 выросла со 122 до 140 л.с., а время разгона с места до «сотни» сократилось на 1,7 секунды: Suzuki Swace теперь проделает это упражнение за 9,4 секунды.



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В Нидерландах универсал доступен в двух комплектациях. У богатой версии в фарах отныне иная диодная начинка (форма оптики не изменилась). Общее для обеих версий в плане дизайна – хромированные накладки на заднем бампере. Внутри – новая мультимедийная система (она идет по умолчанию), хотя экран больше не стал: 8 дюймов, тогда как Corolla TouringSports положен планшет на 10,5 дюйма. Еще в салоне теперь четыре USB-разъема.



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«В базе» также есть цифровая приборка (7”, для Тойоты, опять же, предусмотрен более крупный экран), подогрев рулевого колеса и передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Версия подороже дополнительно имеет беспроводную зарядку для смартфона, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о приближении другой машины при открывании двери (последняя система – новинка).



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За базовый обновленный универсал Suzuki Swace (комплектация Select) в Нидерландах просят минимум 35 795 евро, вторая версия (Style) стоит от 37 795 евро. Для сравнения, цена Toyota Corolla Touring Sports с аналогичной установкой там начинается с отметки в 32 495 евро (но модель Тойоты чуть беднее). Вскоре модернизированная «пятидверка» Swace появится и в других европейских странах.



Напомним, в «старосветской» линейке Suzuki есть еще одна «заимствованная» у Тойоты модель – кроссовер Across, он же переделанный RAV4.