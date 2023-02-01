Рестайлинг ×
  • Обновлён универсал Suzuki Swace, который сделан из Тойоты: модель стала мощнее

Обновлён универсал Suzuki Swace, который сделан из Тойоты: модель стала мощнее

01.02.2023 186 0 0

«Пятидверке» Suzuki также слегка подправили внешность, вдобавок был пересмотрен список оборудования.

Универсал Swace в гамме Suzuki появился в 2020 году, он бывает только в виде гибрида (без возможности подзарядки от электросети), а продают его исключительно в Европе. Оригинальной моделью «сарай» не является – это переделанная Toyota Corolla Touring Sports. Предназначенная для Старого Света «пятидверка» Тойоты в прошлом году обновилась, а теперь пришла очередь клона. Одними из первых модернизированный Suzuki Sway получат жители Нидерландов: местные дилеры уже принимают заказы, старт «живых» продаж там намечен на март.

Было — стало (топ-версия)
1 / 2
Было — стало (топ-версия)
2 / 2

Главное – следом за гибридной Corolla универсал Suzuki обрел улучшенную технику. Так, за счет нового электродвигателя совокупная отдача установки на основе бензинового «атмосферника» 1.8 выросла со 122 до 140 л.с., а время разгона с места до «сотни» сократилось на 1,7 секунды: Suzuki Swace теперь проделает это упражнение за 9,4 секунды.

Обновленный универсал Suzuki Swace
1 / 4
Обновленный универсал Suzuki Swace
2 / 4
Обновленный универсал Suzuki Swace
3 / 4
Обновленный универсал Suzuki Swace
4 / 4

В Нидерландах универсал доступен в двух комплектациях. У богатой версии в фарах отныне иная диодная начинка (форма оптики не изменилась). Общее для обеих версий в плане дизайна – хромированные накладки на заднем бампере. Внутри – новая мультимедийная система (она идет по умолчанию), хотя экран больше не стал: 8 дюймов, тогда как Corolla TouringSports положен планшет на 10,5 дюйма. Еще в салоне теперь четыре USB-разъема.

Обновленный универсал Suzuki Swace
1 / 3
Обновленный универсал Suzuki Swace
2 / 3
Обновленный универсал Suzuki Swace
3 / 3

«В базе» также есть цифровая приборка (7”, для Тойоты, опять же, предусмотрен более крупный экран), подогрев рулевого колеса и передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Версия подороже дополнительно имеет беспроводную зарядку для смартфона, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о приближении другой машины при открывании двери (последняя система – новинка).

Обновленный универсал Suzuki Swace
1 / 3
Обновленный универсал Suzuki Swace
2 / 3
Обновленный универсал Suzuki Swace
3 / 3

За базовый обновленный универсал Suzuki Swace (комплектация Select) в Нидерландах просят минимум 35 795 евро, вторая версия (Style) стоит от 37 795 евро. Для сравнения, цена Toyota Corolla Touring Sports с аналогичной установкой там начинается с отметки в 32 495 евро (но модель Тойоты чуть беднее). Вскоре модернизированная «пятидверка» Swace появится и в других европейских странах.

Напомним, в «старосветской» линейке Suzuki есть еще одна «заимствованная» у Тойоты модель – кроссовер Across, он же переделанный RAV4.

универсал авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Suzuki Suzuki Swace Toyota Toyota Corolla

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом KIA Optima III (TF): «одноразовые» рейки, ломучие автоматы и привычный капремонт мотора В первой части материала о Kia Optima третьего поколения мы выяснили, как у этой модели обстоят дела с  электрикой, прячется ли за опрятной внешностью десятилетних экземпляров ржавчина и бл... 260 0 0 01.02.2023
Статьи / Популярные вопросы Когда нечего лишать: как наказывают пьяных участников движения, у которых нет прав Недавно мы подробно разобрались в ПДД для пешеходов и выяснили, что для них даже предусмотрено несколько штрафов. Однако пешеходы – не единственные участники дорожного движения, у которых н... 4281 0 1 30.01.2023
Статьи / 5 причин покупать и не покупать Infiniti EX (J50) Одно из самых стандартных покупательских мечтаний на вторичном рынке – это кроссовер со спортивным характером, мощным мотором, отменной управляемостью, кожаным салоном и богатым оснащением,... 1332 10 1 29.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22623 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10972 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9507 3 2 11.11.2022
Change privacy settings