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Обновлённая BMW M5: первые изображения

20.02.2025 2144 2 0

Спортивный седан М5 последнего поколения был представлен совсем недавно, а BMW на днях уже удивила прототипами рестайлинговой модели, которая, судя шпионским фотографиям, будет существенно отличаться от нынешней.

Модель М5, являющаяся топовой модификацией пятой серии, ведёт свою историю с 1986 года: именно тогда стартовало производство седана первого поколения, сделанного на базе кузова Е28. С тех пор каждое поколение «пятёрки» получало такую версию, и последняя из них с заводским индексом G90 дебютировала летом прошлого года. Спустя пару месяцев компанию седану составил и первый за долгое время универсал M5 Touring (G99). Пока не было никакой информации о рестайлинговой «пятёрке», а немецкий автопроизводитель решил вывести на тесты сразу версию М5.

Нынешняя BMW M5
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Нынешняя BMW M5
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Нынешняя BMW M5
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Первое, что бросается в глаза на фотографиях замаскированных прототипов — радикально переработанная передняя часть, которая будет сделана в стиле грядущих моделей Neue Klasse. Здесь появятся две вытянутые по горизонтали «ноздри», объединённые с фарами (никакой «двухэтажной» оптики, как на некоторых других новинках компании, здесь не планируется). Графика ходовых огней пока неизвестна, мы же «примерили» седану фары от продемонстрированного пару дней назад прототипа BMW Vision Driving Experience, которые уже выглядят более серийными по сравнению с предыдущими концептами. Бампер также будет новым, он сохранит крупный воздухозаборник в нижней части, и к нему добавится горизонтальная прорезь, расположенная чуть ниже «ноздрей». Ещё одно заметное отличие от нынешней модели — разъём капота, который «отделится» от фар и решётки. Задняя же часть пока сильно замаскирована, и никаких явных отличий от нынешнего седана здесь не видно. Можем предположить, что автомобиль получит новые фонари, которые сохранят свою форму, но полностью поменяют начинку (изображённый на рендерах седан получил графику в стиле того же недавнего прототипа).

Рендер обновлённой BMW M5

Нынешняя BMW M5 сделана на платформе CLAR, как и модель предыдущего поколения. Его отличительной чертой является гибридная силовая установка, состоящая из бензинового битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра (585 л.с., 750 Нм) и 197-сильного электродвигателя (280 Нм). Общая отдача системы равна 727 л.с., максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Седан комплектуется 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом M xDrive. Скорее всего, всё это останется и у рестайлинговой модели, а из изменений можно ожидать появление новых электронных систем (включая мультимедию с широким экраном) и помощников.

Рендер обновлённой BMW M5

Премьера обновлённой М5 ожидается ближе к 2027 году.

Напомним, в конце прошлого месяца дебютировал рестайлинговый кроссовер BMW iX.

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2 комментария
20.02.2025 09:54
Виктор77

Отличный дизайн для Киа Оптима получился!

20.02.2025 10:00
Алексей

Дичь какая-то.

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