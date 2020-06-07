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Обновлённая BMW M5: первые изображения

07.06.2020 655 0 1

Совсем недавно «пятёрка» BMW получила рестайлинг, а в течение этого месяца к ней добавится и самая мощная версия М5. Мы представили, как она будет выглядеть.

 

Официальная презентация обновлённой пятой серии в кузове G30 состоялась на прошлой неделе. Автомобиль весьма существенно изменился внешне: появились новые фары с совершенно иным рисунком светодиодных дневных ходовых огней, ноздри увеличились в размерах и обрели более строгие очертания, также изменился дизайн бамперов. Новая М5 получит оригинальный передний бампер, скорее всего, он будет отличаться от нынешней «эмки» — мы изобразили вариант с более крупными боковыми воздухозаборниками. Неотъемлемой частью М-версии являются также «ноздри» с пятью сдвоенными перекладинами в каждой и характерные корпуса боковых зеркал.

Рестайлинговая «пятёрка» получила совершенно новые задние фонари, которые достанутся и «эмке», а вот дизайн заднего бампера пока под вопросом. Есть вероятность, что он останется точно таким же, как и на нынешней М5, ведь формы фонарей, задних крыльев и крышки багажника при рестайлинге не изменились. Однако мы изобразили вариант с бампером нового дизайна, сделанный в стиле нового BMW X5 M: диффузор стал крупнее и получил более строгие очертания, а боковые светоотражатели новой формы теперь расположены чуть выше.

Техническая часть, судя по всему, останется прежней: базовая версия с битурбированным V8 4.4 будет иметь мощность 600 л.с., а версия Competition – 625 л.с. Спортседан комплектуется системой полного привода M xDrive и 8-ступенчатым «автоматом».

Дебют обновлённой BMW M5 ожидается 17 июня.

Так выглядит дорестайлинговая BMW M5
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Так выглядит дорестайлинговая BMW M5
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Сегодня в России М5 предлагается в обоих вариантах мощности, 600-сильная версия в комплектации Special Edition оценивается в 8 300 000 рублей. Более мощная 625-сильная модификация Competition, как ни странно, на 20 тысяч дешевле. Однако есть ещё вариант этой же мощности в комплектации M Special, его стоимость составляет 9 540 000 рублей. Что же касается обычной рестайлинговой «пятёрки», то теперь её минимальный ценник составляет 3 470 000 рублей за 184-сильную бензиновую версию 520i AT с задним приводом.

Кстати, на днях появились фотографии новой BMW M4 без камуфляжа с огромными «ноздрями».

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