Новинки ×

Новый BMW M4 на первых фото: ноздри ещё больше!

05.06.2020 632 0 6

Официальная премьера новой «эмки» ожидается осенью, но в Сети уже появились шпионские фотографии самой мощной версии купе поколения G22.

 

2 июня BMW официально представила купе 4 Series нового поколения, которое одарила гигантскими фирменным ноздрями, вызвавшими немало споров в кругу фанатов марки и прочих автолюбителей. Оказывается, эксперимент с ноздрями ещё не закончен, и на новой BMW M4 они, кажется, достигнут предельно возможных размеров по высоте, о чём свидетельствуют неофициальные фотографии машины, всплывшие на Reddit и Bimmer Post.

Если у обычной «четвёрки» под нозрдями всё-таки ещё оставили место для дополнительного воздуховода, как бы опоясывающего эти ноздри по нижнему периметру, то на «эмке» ноздри заняли весь фасад. Внутри ноздрей при этом имеется перемычка, на которую, очевидно, будет крепиться номерной знак, так как других мест для него на передке нет. Два боковых воздуховода на переднем бампере разделены внутри планкой (предположительно, направляющей воздух на охлаждение тормозов). На капоте заметны две выштамповки справа и слева от центрального ребра, перетекающего в эмблему. Фары — такие же, как у обычной «четвёрки». Снимков кормы пока нет.

Официальных сведений от технической начинке новой «эмки» пока тоже нет, но по неофициальным уже давно известно, что М4 получит новейшую 3,0-литровую рядную бензиновую «битурбошестёрку» S58, что дебютировала на кроссоверах BMW X3 M и X4 M последнего поколения в вариантах на 480 и 510 л.с. Базовая коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», но на некоторых рынках (в частности в США) энтузиастам всё же предложат в виде опции «механику». Оставят ли «эмке» базовые аналоговые приборы — пока вопрос.

Сейчас самой мощной версией «четвёрки» является M440i xDrive с отдачей в 374 л.с. и 500 Нм.

Известно также, что в новом поколении М4 получит базовый полный привод с многодисковой муфтой отбора мощности на передние колёса, при этом муфту можно будет принудительно разблокировать и насладиться дрифт-режимом на заднем приводе.

Новая М3 в плане техники будет такой же, как М4, и впервые будет предложена с кузовом универсал, так как аналогичные модели уже давно есть в линейках Audi и Mercedes-Benz.

купе спортивные авто новинки BMW BMW M4 BMW 4 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Почему вместо тяжелых свинцовых аккумуляторов мы не используем маленькие и легкие литиевые Батареи на основе лития сегодня повсюду – они практически вытеснили все остальные типы аккумуляторов. Однако традиционный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания упорно сопротивляется «... 570 0 1 05.06.2020
Статьи / Тюнинг Кто уронил шоколадку: тюнинг Toyota Chaser JZX 100 Помните ставшую популярной фразу о том, что «у самурая нет цели – только путь»? В тюнинге в целом и в стэнсе в частности это правило тоже работает. История обычно начинается с запиленных пру... 788 1 7 05.06.2020
Статьи / Практика Тут подкрасим, там подмажем: как перекупщики готовят машину к продаже При выборе автомобиля на вторичном рынке первое знакомство с ним проходит по фотографиям в объявлении. Очень часто вживую машина выглядит совсем не так, как на фотографиях – отталкивающе или... 7461 0 10 04.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 46027 15 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42712 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 29371 6 1 01.05.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings