Новый BMW M4 на первых фото: ноздри ещё больше!

2 июня BMW официально представила купе 4 Series нового поколения, которое одарила гигантскими фирменным ноздрями, вызвавшими немало споров в кругу фанатов марки и прочих автолюбителей. Оказывается, эксперимент с ноздрями ещё не закончен, и на новой BMW M4 они, кажется, достигнут предельно возможных размеров по высоте, о чём свидетельствуют неофициальные фотографии машины, всплывшие на Reddit и Bimmer Post.

Если у обычной «четвёрки» под нозрдями всё-таки ещё оставили место для дополнительного воздуховода, как бы опоясывающего эти ноздри по нижнему периметру, то на «эмке» ноздри заняли весь фасад. Внутри ноздрей при этом имеется перемычка, на которую, очевидно, будет крепиться номерной знак, так как других мест для него на передке нет. Два боковых воздуховода на переднем бампере разделены внутри планкой (предположительно, направляющей воздух на охлаждение тормозов). На капоте заметны две выштамповки справа и слева от центрального ребра, перетекающего в эмблему. Фары — такие же, как у обычной «четвёрки». Снимков кормы пока нет.



Официальных сведений от технической начинке новой «эмки» пока тоже нет, но по неофициальным уже давно известно, что М4 получит новейшую 3,0-литровую рядную бензиновую «битурбошестёрку» S58, что дебютировала на кроссоверах BMW X3 M и X4 M последнего поколения в вариантах на 480 и 510 л.с. Базовая коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», но на некоторых рынках (в частности в США) энтузиастам всё же предложат в виде опции «механику». Оставят ли «эмке» базовые аналоговые приборы — пока вопрос.



Сейчас самой мощной версией «четвёрки» является M440i xDrive с отдачей в 374 л.с. и 500 Нм.

Известно также, что в новом поколении М4 получит базовый полный привод с многодисковой муфтой отбора мощности на передние колёса, при этом муфту можно будет принудительно разблокировать и насладиться дрифт-режимом на заднем приводе.



Новая М3 в плане техники будет такой же, как М4, и впервые будет предложена с кузовом универсал, так как аналогичные модели уже давно есть в линейках Audi и Mercedes-Benz.