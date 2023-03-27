Обновлённая Hyundai Sonata показала «лицо» и салон

Официальная презентация новинки пройдёт в рамках автосалона в Сеуле, который откроет свои двери в середине текущей недели. Тогда же станут известны данные о технике посвежевшего седана.

Компания Hyundai начала выпускать Сонату в 1985-м, за прошедшие годы модель успела семь раз сменить поколение. «Четырёхдверка» нынешней восьмой генерации (с заводским индексом DN8) была представлена в 2019 году. Производитель подсчитал, что продажи Sonata в Южной Корее в прошлом году упали на 30,3% и составили почти 32 тыс. экземпляров. Разработка рестайлингового седана находится на финальной стадии, до официальной презентации остались считанные дни.

На фото: обновлённая Hyundai Sonata

Ранее обновлённая Hyundai Sonata не раз попадала в объективы камер как в маскировке, так и без камуфляжа. Теперь же корейский производитель официально рассекретил салон и внешность новинки, причём как в обычном исполнении, так и в спортивном варианте с прибавкой N Line. Как и предполагалось, модель получила пересмотренную переднюю часть с длинным капотом, украшенным рельефными выштамповками и логотипом бренда на кромке по центру.



Также в списке особенностей рестайлинговой Сонаты числится двухэтажная головная оптика. Над новой радиаторной решёткой проходит тонкая полоска дневных ходовых огней, оформленная в стиле старшего седана Hyundai Grandeur и представленной недавно Verna/Solaris нового поколения.

У посвежевшей «четырёхдверки» новыми являются и основные блоки фар, которые расположены ниже, чем у дореформенного варианта. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный воздухозаборник: у «обычной» версии его рисунок выполнен в виде крупных ячеек, у варианта N Line элементы меньшего размера и несколько иной формы.



На фото: обновлённая Hyundai Sonata N Line

В ходе рестайлинга Сонате пересмотрели в том числе и корму. Изменилось оформление заднего бампера, светоотражателей, патрубков выхлопной системы (у спортивного исполнения N Line они сдвоенные и расположены по обеим сторонам). Также седану изменили внешний вид крышки багажника: он получил различные декоративные элементы чёрного цвета. Кроме того, создатели лишили модель фонарей в виде большой вытянутой подковы, теперь они представляют собой прямую линию через всю ширину кормы, которую венчают два прямоугольных светящихся элемента.



Салон Hyundai Sonata тоже претерпел немало изменений в ходе обновления. На передней панели располагается большой изогнутый горизонтальный дисплей, который объединяет в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма и такого же размера тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже располагается блок для управления климатической установкой, селектор передач находится на рулевой колонке. Само рулевое колесо тоже новое, с тремя спицами. Седан получил иные материалы для отделки и другие цветовые решения для оформления интерьера.



Информацию о технике посвежевшей Сонаты компания по-прежнему держит в секрете. Очевидно, эти сведения производитель решил придержать до официального дебюта. Дореформенная Sonata на домашнем рынке предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: либо с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 160 л.с., либо с 180-сильной «турбочетвёркой» объёмом 1,6 литра. Помимо этого, модель здесь доступна также с 2,0-литровым газовым мотором LPI мощностью 146 л.с. и с гибридной установкой, в основе которой лежит двухлитровый двигатель.



Официальная презентация новинки пройдёт в рамках автосалона в Сеуле, который откроет свои двери в середине текущей недели. Вариант для американского рынка, вероятно, покажут в начале апреля на автовыставке в Нью-Йорке. В продаже обновлённая Hyundai Sonata, скорее всего, появится уже в середине текущего года.

