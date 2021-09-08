Рестайлинг ×
  • Обновлённая Mazda CX-5 раскрылась досрочно: кроссоверу освежили дизайн

Обновлённая Mazda CX-5 раскрылась досрочно: кроссоверу освежили дизайн

08.09.2021 2024 0 0

Пока рассекречен только внешний облик паркетника. Впрочем, внутри, как и снаружи, кардинальных перемен, скорее всего, нет. Техника кое-где тоже прежняя.

 

Кроссовер Mazda CX-5 актуального поколения в строю с 2016-го, его преемника, по неофициальным данным, представят в 2023 году, причем это якобы будет уже «премиум» с рядными «шестерками». Ну а пока ведется работа над наследником, нынешний SUV обновлен. Отметим, за свою рыночную карьеру паркетник успел пережить пару модернизаций, но внешность изменена лишь сейчас. Пока раскрыт только китайский посвежевший CX-5, его фото внесли в базу местного минпрома. Однако дореформенный кросс для КНР в плане дизайна ничем не отличается от глобального, стало быть, в остальных странах модель получит те же обновки.

1 / 2
2 / 2

Итак, CX-5 обрел иные бамперы, у радиаторной решетки теперь «штрихи» вместо сетки, края ее хромированной рамки стали толще, вдобавок они теперь лишь подпирают фары, а не пронизывают их. Сами фары тоже новые – с L-образными светодиодными секциями дневных ходовых огней. Заменили и задние фонари. Длина предназначенного для Китая кроссовера выросла на 20 мм до 4575 мм (у российского дореформенного SUV этот показатель составляет 4550 мм), остальные габариты прежние: ширина – 1842 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2700 мм.

1 / 2
2 / 2

Салон еще не засвечен, впрочем, внутри кардинальных перемен не ожидается – максимум, более крупный экран мультимедийной системы да новые материалы отделки.

В Китае кроссовер Mazda CX-5 после рестайлинга сохранил бензиновые «атмосферники» 2.0 и 2.5. Первый мотор выдает 155 л.с. и 200 Нм, второй – 196 л.с. и 252 Нм. Дореформенный паркетник там предложен исключительно с шестиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный.

Дореформенная Mazda CX-5
1 / 5
Дореформенная Mazda CX-5
2 / 5
Дореформенная Mazda CX-5
3 / 5
Дореформенная Mazda CX-5
4 / 5
Дореформенная Mazda CX-5
5 / 5

Премьеру обновленный кросс может справить до конца текущего года. До нас же такой CX-5, вероятно, доберется лишь в 2022-м. Российскому паркетнику тоже положены бензиновые двигатели 2.0 и 2.5, но отдача слегка отличатся (150 л.с./213 Нм и 194 л.с./258 Нм соответственно), к тому же в РФ базовый мотор может сочетаться еще и с «механикой». Кроссовер возглавляет личный рейтинг продаж марки в нашей стране: с января по август 2021-го реализовано 12 224 штуки (на 420 машин меньше, чем в прошлом году).

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Mazda Mazda CX-5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Opel Insignia с пробегом: живительная оцинковка, грязевые карманы и “взрослая” электрика С моделью Insignia Opel пытался войти в сегмент “недопремиума”, предложив чуть более доступный, чем у “старших немецких братьев” автомобиль, при этом имеющий отличный набор опций и вполне “в... 154 0 0 08.09.2021
Статьи / Путешествия План, ночлег, комфорт, инструмент и… газ: 5 вещей, о которых должен помнить автотурист Ох, в какое непростое время мы живем! Только мы успели привыкнуть к тому, что мир прекрасен, разнообразен и доступен, как ковид закрыл границы, поломал всю индустрию отдыха и заставил миллио... 82 0 0 08.09.2021
Статьи / Авто недели С-класс по цене подержанной Гранты: стоит ли покупать Renault Megane III за 650 тысяч рублей Цены на новые машины бьют рекорды и пробивают все психологические и логические пороги. В апреле этого года Granta стала стоить дороже полумиллиона – 511 тысяч рублей, а в сентябре прайс-лист... 1649 1 1 08.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57412 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57240 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32645 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings