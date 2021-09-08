Обновлённая Mazda CX-5 раскрылась досрочно: кроссоверу освежили дизайн

Пока рассекречен только внешний облик паркетника. Впрочем, внутри, как и снаружи, кардинальных перемен, скорее всего, нет. Техника кое-где тоже прежняя.

Кроссовер Mazda CX-5 актуального поколения в строю с 2016-го, его преемника, по неофициальным данным, представят в 2023 году, причем это якобы будет уже «премиум» с рядными «шестерками». Ну а пока ведется работа над наследником, нынешний SUV обновлен. Отметим, за свою рыночную карьеру паркетник успел пережить пару модернизаций, но внешность изменена лишь сейчас. Пока раскрыт только китайский посвежевший CX-5, его фото внесли в базу местного минпрома. Однако дореформенный кросс для КНР в плане дизайна ничем не отличается от глобального, стало быть, в остальных странах модель получит те же обновки.

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Итак, CX-5 обрел иные бамперы, у радиаторной решетки теперь «штрихи» вместо сетки, края ее хромированной рамки стали толще, вдобавок они теперь лишь подпирают фары, а не пронизывают их. Сами фары тоже новые – с L-образными светодиодными секциями дневных ходовых огней. Заменили и задние фонари. Длина предназначенного для Китая кроссовера выросла на 20 мм до 4575 мм (у российского дореформенного SUV этот показатель составляет 4550 мм), остальные габариты прежние: ширина – 1842 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2700 мм.



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Салон еще не засвечен, впрочем, внутри кардинальных перемен не ожидается – максимум, более крупный экран мультимедийной системы да новые материалы отделки.



В Китае кроссовер Mazda CX-5 после рестайлинга сохранил бензиновые «атмосферники» 2.0 и 2.5. Первый мотор выдает 155 л.с. и 200 Нм, второй – 196 л.с. и 252 Нм. Дореформенный паркетник там предложен исключительно с шестиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный.

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Премьеру обновленный кросс может справить до конца текущего года. До нас же такой CX-5, вероятно, доберется лишь в 2022-м. Российскому паркетнику тоже положены бензиновые двигатели 2.0 и 2.5, но отдача слегка отличатся (150 л.с./213 Нм и 194 л.с./258 Нм соответственно), к тому же в РФ базовый мотор может сочетаться еще и с «механикой». Кроссовер возглавляет личный рейтинг продаж марки в нашей стране: с января по август 2021-го реализовано 12 224 штуки (на 420 машин меньше, чем в прошлом году).

