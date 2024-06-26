Лифтбек ×
  • Обновлённому Polestar 2 увеличили запас хода без подзарядки и освежили дизайн

Обновлённому Polestar 2 увеличили запас хода без подзарядки и освежили дизайн

26.06.2024 103 0 0

Получивший порцию изменений кросс-лифтбек шведской марки уже появился в продаже в Европе и Канаде, на другие рынки он выйдет позднее в текущем году.

Марка Polestar, отделившаяся от Volvo в 2017 году, с момента начала продаж «двойки» в 2020 году поставила по всему миру свыше 160 тыс. экземпляров (официально модели представлены на 27 рынках). Компактный кросс-лифтбек дебютировал в 2019 году, в его основе лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), которую он разделил с родственными моделями Volvo, Lynk & Co, а также Geely.

В начале прошлого года Polestar 2 уже был обновлён, а теперь производитель подтянул его до 2025 модельного года. Посвежевший кросс-лифтбек может похвастаться увеличенным запасом хода на одной зарядке. У варианта Long Range Single Motor показатель вырос с 653 до 659 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: Polestar 2 2025 модельного года

При этом в европейской спецификации исполнение Polestar 2 Standard Range Single Motor оснастили модернизированной батареей CATL ёмкостью 70 кВт*ч. У такой версии дальнобойность без подзарядки была увеличена с 546 до 554 км. В обоих случаях показатели улучшились примерно на 5%.

Ещё обновление слегка затронуло внешность Polestar 2, хотя основные элементы дизайна модели остались прежними. Палитра получила пару новых вариантов окраса кузова: речь идёт об оттенке Vapour с легким металлическим эффектом (в компании отметили, что он был «вдохновлен современной городской архитектурой»), а также о тёмно-алюминиевом оттенке Storm (дебютировал на Polestar 4), цвета пришли на смену покинувшим палитру Magnesium и Thunder.

Кроме того, экстерьер кросс-лифтбека освежили за счёт пары новых комплектов легкосплавных колёсных дисков: речь идёт о 19-дюймовых Aero, а также о 20-дюймовых Pro graphite, которые предлагаются в исполнении Pro Pack. Кстати, ещё оно предполагает наличие ярко-жёлтой (цвету дали название Swedish Gold) полоски на ремнях безопасности. Салон Polestar 2 2025 модельного года получил обивку из тёмно-коричневой кожи Наппа.

В компании рассказали о том, что пакет Climate Pack, доступный обновлённой «двойке», включает в себя тепловой насос, функции подогрева задних сидений, подогрева рулевого колеса, а также обогрева форсунок для подачи жидкости омывателя лобового стекла.

Известно, что получивший порцию изменений кросс-лифтбек шведской марки с сегодняшнего дня появился в продаже в Европе и Канаде, а на другие рынки, в том числе в Штаты, он выйдет позднее в текущем году.

Весной текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что на смену нынешней пятидверке Polestar 2, которая, вероятно, покинет конвейер в 2027 году, придёт новинка, которая получит название Polestar 7. По предварительным данным, в основу новинки может лечь платформа SEA, разработки материнского китайского холдинга Geely.

авторынок электромобиль новинки лифтбек Polestar Polestar Polestar 2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Дешевле миллиона долларов нет: самые дорогие и интересные лоты аукциона Barrett-Jackson 2024 Аукцион Barrett-Jackson – это одна из самых масштабных площадок, где с молотка уходят невероятно редкие транспортные средства. Некоторые же экземпляры и вовсе являются уникальными в своем ро... 52 0 0 26.06.2024
Статьи / Гаджеты «На любой кошелек»: рейтинг интересных видеорегистраторов 2024 года Видеорегистратор без встроенного радар-детектора – по-прежнему один из самых популярных помощников водителя. Ценовой диапазон таких устройств сегодня очень широк, и самое дорогое стоит раз в... 711 0 8 26.06.2024
Статьи / Популярные вопросы Помеха справа: как работает это правило и почему ему нельзя всегда доверять Правило «помехи справа» заучил как мантру каждый водитель. Правда, некоторые не до конца понимают, как оно работает, а иные считают его универсальным решением в любых непонятных ситуациях. П... 882 0 0 24.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 97187 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 16316 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13381 20 172 14.03.2024
Change privacy settings