Обновлённому Polestar 2 увеличили запас хода без подзарядки и освежили дизайн

Получивший порцию изменений кросс-лифтбек шведской марки уже появился в продаже в Европе и Канаде, на другие рынки он выйдет позднее в текущем году.

Марка Polestar, отделившаяся от Volvo в 2017 году, с момента начала продаж «двойки» в 2020 году поставила по всему миру свыше 160 тыс. экземпляров (официально модели представлены на 27 рынках). Компактный кросс-лифтбек дебютировал в 2019 году, в его основе лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), которую он разделил с родственными моделями Volvo, Lynk & Co, а также Geely.

В начале прошлого года Polestar 2 уже был обновлён, а теперь производитель подтянул его до 2025 модельного года. Посвежевший кросс-лифтбек может похвастаться увеличенным запасом хода на одной зарядке. У варианта Long Range Single Motor показатель вырос с 653 до 659 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: Polestar 2 2025 модельного года

При этом в европейской спецификации исполнение Polestar 2 Standard Range Single Motor оснастили модернизированной батареей CATL ёмкостью 70 кВт*ч. У такой версии дальнобойность без подзарядки была увеличена с 546 до 554 км. В обоих случаях показатели улучшились примерно на 5%.



Ещё обновление слегка затронуло внешность Polestar 2, хотя основные элементы дизайна модели остались прежними. Палитра получила пару новых вариантов окраса кузова: речь идёт об оттенке Vapour с легким металлическим эффектом (в компании отметили, что он был «вдохновлен современной городской архитектурой»), а также о тёмно-алюминиевом оттенке Storm (дебютировал на Polestar 4), цвета пришли на смену покинувшим палитру Magnesium и Thunder.

Кроме того, экстерьер кросс-лифтбека освежили за счёт пары новых комплектов легкосплавных колёсных дисков: речь идёт о 19-дюймовых Aero, а также о 20-дюймовых Pro graphite, которые предлагаются в исполнении Pro Pack. Кстати, ещё оно предполагает наличие ярко-жёлтой (цвету дали название Swedish Gold) полоски на ремнях безопасности. Салон Polestar 2 2025 модельного года получил обивку из тёмно-коричневой кожи Наппа.



В компании рассказали о том, что пакет Climate Pack, доступный обновлённой «двойке», включает в себя тепловой насос, функции подогрева задних сидений, подогрева рулевого колеса, а также обогрева форсунок для подачи жидкости омывателя лобового стекла.

Известно, что получивший порцию изменений кросс-лифтбек шведской марки с сегодняшнего дня появился в продаже в Европе и Канаде, а на другие рынки, в том числе в Штаты, он выйдет позднее в текущем году.



Весной текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что на смену нынешней пятидверке Polestar 2, которая, вероятно, покинет конвейер в 2027 году, придёт новинка, которая получит название Polestar 7. По предварительным данным, в основу новинки может лечь платформа SEA, разработки материнского китайского холдинга Geely.