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  • Обновлённые «двухдверки» Mercedes-Benz E-Class: купе и кабриолет дебютируют через неделю

Обновлённые «двухдверки» Mercedes-Benz E-Class: купе и кабриолет дебютируют через неделю

19.05.2020 195 0 1

Немецкая компания решила рассекретить «посвежевшие» автомобили семейства в формате онлайн-премьеры.

 

В Mercedes-Benz планировали представить рестайлинговые седан и универсал E-Class в марте текущего года в рамках автосалона в Женеве. Однако из-за вспышки коронавируса в Европе мероприятие пришлось отменить. «Четырёхдверку» и «сарай» в итоге показали, но премьера прошла в Сети. Теперь пришла очередь двухдверных машин семейства: дебют купе и кабриолета тоже пройдёт в онлайн режиме (многие ограничения из-за пандемии всё ещё в силе). Как сообщили в компании, обновлённые версии презентуют на следующей неделе, 27 мая.

Пока что в Mercedes-Benz расщедрились лишь на один тизер с изображением купе и кабриолета E-Class: на нём оба автомобиля расположены в профиль. Видны их силуэты, часть «передка», фонарей и колёсных дисков. Известно, что в ходе обновления «двухдверки» обзаведутся иной светодиодной головной оптикой, другими решётками радиатора, бамперами (передние – с увеличенными воздухозаборниками) и переделанной кормой. Кроме того, у версии с открытым верхом в гамме появятся дополнительные цветовые варианты мягкой крыши.

Ожидается, что в салоне купе и кабриолета E-Class появится новое мультифункциональное рулевое колесо со встроенными датчиками, которые способны определять, держит ли водитель руки на руле. Кроме того, «посвежевшие» версии оснастят обновлённой мультимедийной системой MBUX с тачскринами диагональю 12,3 дюйма. Комплекс систем безопасности пополнится новыми ассистентами. Вероятно, «двухдверкам», также как и седану с универсалом, достанутся функции удерживания дистанции до впереди идущей машины и полосы движения. Этот так называемый «полуавтопилот» работает при движении в пределах 60 км/ч, его предлагается использовать во время проезда заторов на дорогах.

Также список оснащения, вероятно, пополнит автоматический парковщик, который умеет ставить автомобиль на неразмеченные места. Обзор его камеры – 360 градусов, это позволяет водителю лучше видеть на мультимедийном экране пространство слева и справа от машины.

О двигателях рестайлинговых версий E-Class в компании пока не рассказали. Предположительно, моторная гамма обновится таким же образом, как у «четырёхдверки» и «сарая». Их линейка пополнилась за счёт двух новых бензиновых двигателей: 2,0-литровой «турбочетвёрки» М 254 с отдачей 272 л.с. и рядной 3,0-литровой «турбошестёрки» М 256 мощностью 367 л.с. (работают в тандеме с 15-киловаттным стартер-генератором).

На фото: актуальное купе Mercedes-Benz E-Class
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На фото: актуальное купе Mercedes-Benz E-Class
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Предполагается, что в ходе онлайн-презентации, которая пройдёт на следующей неделе, немцы покажут и купе с кабриолетом в версии AMG E 53. Такая модификация есть у седана и универсала. Их гибридная установка создана на основе 3,0-литрового мотора V6 с отдачей 435 л.с. (520 Нм) и 22-сильного электродвигателя (250 Нм).

На фото: актуальный кабриолет Mercedes-Benz E-Class
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На фото: актуальный кабриолет Mercedes-Benz E-Class
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Продажи Mercedes-Benz E-Class в Европе снижаются два года подряд: в 2018-ом семейство потеряло 7,6%, а в 2019 году (с результатом 107 453 шт.) – ещё почти 9%. Предполагалось, что обновление подстегнёт спрос на модель, однако из-за коронавируса весь европейский авторынок серьёзно просел: только в апреле он сократился на 78,3%!

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