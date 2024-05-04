На днях в Сети были опубликованы шпионские фотографии рестайлингового американского внедорожника практически без камуфляжа, благодаря которым у нас есть возможность оценить характер изменений во внешности.

Полноразмерный внедорожник Escalade ведёт свою историю с 1998 года, именно тогда было представлено первое поколение модели, изначально являвшееся слегка доработанной версией GMC Yukon Denali. Уже начиная со второй генерации, появившейся всего через три года, внедорожник приобрёл собственное хорошо знакомое лицо. Сегодня на конвейере пятое поколение Escalade, его премьера состоялась в начале 2020 года. Время для планового рестайлинга уже подошло, и у нас в распоряжении есть фотографии внедорожника, на которых видны все особенности внешнего вида обновлённой модели.

Нынешний Cadillac Escalade 1 / 3 Нынешний Cadillac Escalade 2 / 3 Нынешний Cadillac Escalade 3 / 3

Основные изменения сосредоточатся спереди: внедорожник получит полностью новую переднюю часть, выполненную в стиле последних новинок компании. Узкие фары станут ещё более узкими, правда, теперь там будут располагаться лишь светодиодные полоски дневных ходовых огней. Основные блоки фар теперь будут вертикальными и займут место прежних вертикальных же светодиодных огней. Решётка радиатора практически не изменится по форме, но получит новую отделку. Также обновится передний бампер за счёт изменённой формы нижнего воздухозаборника и деталей вокруг него, а также иначе сделанных светоотражателей по краям. Сбоку никаких существенных изменений не ожидается, сзади же обновление затронет лишь бампер, который получит декоративную накладку новой формы. Стоит отметить, что фотошпионам попался внедорожник в самой мощной версии с приставкой V, и его особенностью станут оквадраченные патрубки выхлопной системы вместо круглых на нынешней модели. Кроме того, представленный на рендерах Escalade изображён с колёсными дисками нового дизайна диаметром 24 дюйма, как на прототипе.

Рендер обновлённого Cadillac Escalade

Cadillac Escalade имеет рамную конструкцию и с нынешнего поколения отказался от неразрезного моста сзади в пользу независимой подвески, что позволило сделать более просторным салон в задней части. Интерьер, кстати, также обновится: судя по шпионским фотографиям, появится новая передняя панель с мультимедийным экраном во всю её ширину. Пока неизвестно, изменится ли моторная гамма внедорожника, нынешний же Escalade предлагается с 420-сильным бензиновым V8 объёмом 6,2 литра либо 277-сильным трёхлитровым рядным турбодизелем, а также 691-сильным компрессорным 6.2 V8 в вышеупомянутой версии Escalade-V.

Рендер обновлённого Cadillac Escalade

Премьера новинки ожидается в ближайшие недели.

Напомним, летом прошлого года состоялась премьера электрического Escalade IQ. А на этой неделе компанией Cadillac было заявлено о том, что модели с двигателями внутреннего сгорания останутся и после 2030 года.