Обновлённый Exeed VX: теперь и чисто бензиновый кроссовер

07.08.2025 218 0 2

Принадлежащий компании Chery бренд Exeed анонсировал скорый запуск рестайлингового кроссовера VX только с ДВС. Модель получила внешность, как у стартовавшего ранее гибрида. Технику менять не стали.

В начале текущего года большой кроссовер Exeed VX впервые обрел в Китае подзаряжаемую гибридную версию с фирменной установкой C-DM. Причем такое исполнение сразу вышло с обновленным дизайном – у гибрида оказалась оригинальная корма. Теперь же доработан и чисто бензиновый SUV – опубликованы фирменные изображения, старт продаж на родине намечен на 9 августа.

Обновленный чисто бензиновый Exeed VX для Китая

Внешне «традиционный» кроссовер повторил гибридное исполнение. Exeed VX получил новые задний бампер и багажную дверь, задний номерной знак перенесли ниже. Другими стали и фонари – у них появились дополнительные вертикальные секции. Exeed VX также достались 20-дюймовые диски нового дизайна. Наконец, сообщается, что у задней камеры улучшена функция очистки. Переднюю часть реформы не затронули.

Обновленный чисто бензиновый Exeed VX для Китая
Обновленный чисто бензиновый Exeed VX для Китая
Размеры рестайлингового бензинового кроссовера еще не озвучены. Скорее всего, они такие же, как у гибрида. Длина – 5010 мм, что на 40 мм больше, чем у дореформенной модели. А в высоту «традиционный» VX прибавил 8 мм – теперь 1800 мм. Ширина и колесная база прежние – 1940 и 2900 мм соответственно.

Обновленный чисто бензиновый Exeed VX для Китая

Интерьер сам производитель пока не продемонстрировал. Впрочем, архитектура передней панели наверняка осталась прежней, ведь трехэкранное табло Exeed VX обрел относительно недавно. При этом в компании заявили о том, что в Китае у кроссовера появилась новая черно-коричневая отделка, было модернизировано «нижнее отделение для хранения вещей в задней части салона», улучшена работа навигатора.

Дореформенный Exeed VX, глобальная версия
Дореформенный Exeed VX, глобальная версия
Дореформенный Exeed VX, глобальная версия
Дореформенный Exeed VX, глобальная версия
По предварительным данным, технику реформы не затронули. «Традиционный» Exeed VX оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Привод передний или полный. Также объявлено, что переднеприводный обновленный Exeed VX будет доступен в шестиместном исполнении (у VX 4WD семиместный салон).

Вероятно, впоследствии кроссовер с новым оформлением кормы доберется и до экспортных рынков, включая Россию.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Exeed Exeed VX Chery
