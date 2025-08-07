Обновлённый Exeed VX: теперь и чисто бензиновый кроссовер

В начале текущего года большой кроссовер Exeed VX впервые обрел в Китае подзаряжаемую гибридную версию с фирменной установкой C-DM. Причем такое исполнение сразу вышло с обновленным дизайном – у гибрида оказалась оригинальная корма. Теперь же доработан и чисто бензиновый SUV – опубликованы фирменные изображения, старт продаж на родине намечен на 9 августа.
Внешне «традиционный» кроссовер повторил гибридное исполнение. Exeed VX получил новые задний бампер и багажную дверь, задний номерной знак перенесли ниже. Другими стали и фонари – у них появились дополнительные вертикальные секции. Exeed VX также достались 20-дюймовые диски нового дизайна. Наконец, сообщается, что у задней камеры улучшена функция очистки. Переднюю часть реформы не затронули.
Размеры рестайлингового бензинового кроссовера еще не озвучены. Скорее всего, они такие же, как у гибрида. Длина – 5010 мм, что на 40 мм больше, чем у дореформенной модели. А в высоту «традиционный» VX прибавил 8 мм – теперь 1800 мм. Ширина и колесная база прежние – 1940 и 2900 мм соответственно.
Интерьер сам производитель пока не продемонстрировал. Впрочем, архитектура передней панели наверняка осталась прежней, ведь трехэкранное табло Exeed VX обрел относительно недавно. При этом в компании заявили о том, что в Китае у кроссовера появилась новая черно-коричневая отделка, было модернизировано «нижнее отделение для хранения вещей в задней части салона», улучшена работа навигатора.
По предварительным данным, технику реформы не затронули. «Традиционный» Exeed VX оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Привод передний или полный. Также объявлено, что переднеприводный обновленный Exeed VX будет доступен в шестиместном исполнении (у VX 4WD семиместный салон).
Вероятно, впоследствии кроссовер с новым оформлением кормы доберется и до экспортных рынков, включая Россию.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться