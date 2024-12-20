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  • Обновлённый Ford E-Transit добрался до Европы: более ёмкая батарея и снижение цен

Обновлённый Ford E-Transit добрался до Европы: более ёмкая батарея и снижение цен

20.12.2024 12 0 0

Дебютировавший в 2020 году Ford E-Transit весной этого года ﻿пережил техническую модернизацию в США﻿, а теперь обновлёна версия для Европы: с новой батареей ёмкостью 89 кВт·ч электрический фургон способен проехать на одной зарядке до 402 км по циклу WLTP.

Американские Транзиты производятся на заводе Ford в Канзас-Сити (США, штат Миссури), а европейские — в Турции, на заводе Ford Otosan в провинции Коджаэли, версии для Северной Америки и Европы выглядят почти одинаково, но имеют некоторые различия по части техники и комплектаций. Пресс-служба Ford утверждает, что E-Transit — самый продаваемый электрический фургон в Европе, но не приводит статистику, а независимой статистики по LCV-сегменту в открытом доступе, к сожалению, нет.

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Европейский Ford E-Transit вслед за американским тёзкой обзавёлся новой батареей ёмкостью 89 кВт·ч, но прежняя батарея ёмкостью 68 кВт·ч тоже осталась в строю, то есть у покупателей есть выбор. Младшая батарея легче, с ней Ford E-Transit может взять на борт до 1745 кг груза, тогда как с новой батареей — максимум 1484 кг. У батареи ёмкостью 89 кВт·ч вдвое выше мощность зарядки переменным током — 22 кВт вместо 11 кВт, а максимальная мощность зарядки постоянным током увеличена с 115 до 180 кВт. На максимальной мощности зарядить батарею ёмкостью 89 кВт·ч с 10% до 80% можно 28 минут. Батарея ёмкостью 68 кВт·ч на мощности 115 кВт заряжается с 10% до 80% за 37 минут.

​Максимальный запас хода у фургона с батареей ёмкостью 89 кВт·ч составляет 402 км по циклу WLTP, с батареей на 68 кВт·ч — 317 км. Обе батареи могут сочетаться с двумя электромоторами на выбор — пиковой мощностью 135 кВт (184 л.с.) либо 198 кВт (269 л.с.), максимальный крутящий момент в обоих случаях — 430 Нм, ведущие колёса в обоих случаях задние.

В рамках обновления европейский Ford E-Transit, кроме того, получил более эффективный тепловой насос с впрыском пара, благодаря чему система климат-контроля расходует меньше энергии. Ещё одно важное нововведение — увеличенный с года до двух лет межсервисный интервал без ограничения пробега.

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Версии с батареей ёмкостью 68 кВт·ч после обновления подешевели в среднем на 2000 евро, минимальная цена в Нидерландах теперь составляет 53 725 евро. За версию с батареей на 89 кВт·ч нужно выложить минимум 59 995 евро. E-Transit по-прежнему доступен как фургон с тремя вариантами габаритной длины (от 5531 мм до 6704 мм) и двумя вариантами высоты (от 2447 до 2778 мм), а также в виде шасси с кабиной (габаритная длина 6022 либо 6579 мм). Максимальный полезный объём фургона — 15,1 кубометра. Через некоторое время в гамме появится также микроавтобус Ford E-Transit.

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В продаже обновлённый европейский Ford E-Transit появится в первом квартале 2025 года. Добавим, что дизельный Ford Transit для Европы пережил обновление в прошлом году.

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