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Обновлённый Ford Edge L показался на полноценных фирменных фото

22.10.2026 596 0 0
Обновлённый Ford Edge L показался на полноценных фирменных фото

Компания Ford скоро запустит в продажу рестайлинговый кроссовер Edge L. Модель изменилась снаружи и внутри. Ожидается, что, как и прежде, паркетник будет доступен в «традиционной» версии и с гибридной установкой.

Эскизы обновленного большого кроссовера Ford Edge L опубликовали в начале этой недели. Теперь марка распространила полноценные фирменные изображения. Напомним, что модель актуального, третьего по счету поколения стартовала в 2023 году в Китае, только в этой стране и ведется сейчас производство паркетника, за его выпуск отвечает совместное предприятие Changan Ford. Именно китайский рынок является основным для «третьего» SUV. Основным, но не единственным: машины китайской сборки еще поставляют в страны Латинской Америки – просто как Ford Edge, без приставки L. Впрочем, премьеру модернизированного кроссовера все же проведут в КНР.

Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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Рестайлинг принес Ford Edge L другие бамперы, при этом передний получился более строгим, чем у дореформенной модели. Также заменили радиаторную решетку, хотя и на новой красуются горизонтальные «штрихи». Головная оптика лишилась дополнительных нижних секций, плюс у фар теперь другая светодиодная начинка. Корма стала чище – у задних фонарей больше нет «треугольников», надпись Edge теперь с подсветкой. Задний номерной знак перенесли с багажной двери ниже. Наконец, палитру цветов кузова пополнили новые оттенки.

Обновленный Ford Edge L

Рестайлинговый паркетник сертифицировали еще весной, благодаря чему мы знаем, что из-за нового обвеса длина китайского Ford Edge L выросла на 11 мм до 5011 мм. Колесная база не изменилась – 2950 мм.

Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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В салоне появилась модернизированная передняя панель: центральные дефлекторы обдува «отсоединили» от воздуховода, расположенного перед пассажиром. Еще заменили карты дверей. В Китае Ford Edge L сохранил «утопленный» приборный экран и единое узкое табло мультимедиа-системы. На опубликованных ранее эскизах казалось, что примыкающая слева к первому дисплею вставка стала более плавной, но нет, она такая же, как у дореформенного паркетника. Зато в Ford заявили о том, что в салоне стало больше «мягких на ощупь материалов». Тоннель перекомпоновали. Площадка для беспроводной зарядки теперь расположена выше, а ее место заняли подстаканники, которые лишились сдвижной шторки.

Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
1 / 4
Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
2 / 4
Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
3 / 4
Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
4 / 4

Как и прежде, кроссовер будет доступен в трехрядном исполнении. Кресла – новые. Сиденья второго ряда все так же имеют откидные подставки для ног и поднимающиеся вверх подлокотники. Однако с этих подлокотников убрали беспроводные площадки для смартфонов, вместо них теперь подстаканники и узкие лотки. В эти прорези и предлагается ставить телефоны, а затем подсоединять провода к USB-разъемам, размещенным на «ножках», к которым крепятся подлокотники.

Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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Обновленный Ford Edge L
Обновленный Ford Edge L
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Согласно весеннему сертификату, кроссовер Ford Edge L по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Первая версия – это бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 252 л.с., на дореформенном кроссовере она сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. У гибрида турбомотор 2.0, электродвигатель и электромеханический вариатор. Суммарная отдача дорестайлингового Edge L HEV составляет 275 л.с. В обоих случаях кроссовер бывает с полным приводом.

Дореформенный Ford Edge L
Дореформенный Ford Edge L
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Дореформенный Ford Edge L
Дореформенный Ford Edge L
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Дореформенный Ford Edge L
Дореформенный Ford Edge L
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Дореформенный Ford Edge L
Дореформенный Ford Edge L
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Дореформенный Ford Edge L
Дореформенный Ford Edge L
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Судя по всему, на китайский рынок обновленный Ford Edge L выйдет в ближайшее время.

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