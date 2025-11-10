Ford Edge нового поколения перестал быть эксклюзивом спустя два с лишним года после премьеры

В Китае кроссовер Ford Edge нового, третьего по счету поколения официально представили еще в начале 2023-го. Там, напомним, у такого паркетника в названии есть приставка в виде буквы L. Выпуск модели налажен на заводе совместного предприятия компаний Ford и Changan. Прежде «третий» SUV был эксклюзивом для Поднебесной. Теперь же кроссовер китайского производства отправили на экспорт в страны Латинской Америки, причем просто как Ford Edge. В частности, новинка появилась в Коста-Рике, Сальвадоре, Панаме и Мексике. Ну и отметим, что Ford уже давно продает машины made in China на других рынках. Например, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и той же Латинской Америке еще присутствует паркетник Territory от СП JMC Ford (он же Equator Sport в Китае), плюс на ближневосточных рынках представлен седан Taurus от Changan Ford (в Китае это Mondeo).

Внешне экспортный новый Ford Edge от версии для Китая ничем не отличается. Среди особенностей дизайна экстерьера – мудреная светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей и подоконная линия с «плавниками» в районе кормы. Длина кроссовера равна 5010 мм, колесная база – 2950 мм. Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса.

В Китае Ford Edge L на старте продаж был доступен в пяти- или семиместном исполнении, при этом у трехрядного кроссовера две конфигурации: с креслами, расположенными по схеме 2+3+2 или 2+2+3. Однако впоследствии от пятиместного паркетника там отказались. Вот и экспортный Edge бывает исключительно с трехрядным салоном. На производственной родине для модели предусмотрен гигантский тачскрин мультимедиа почти во всю ширину передней панели (его диагональ составляет 27 дюймов). Но латиноамериканский Ford Edge такого экрана лишен: ему достался базовый планшет на 13,2 дюйма.

На экспорт сейчас поставляют только гибридный кроссовер HEV (то есть без возможности зарядки от электросети), тогда как в Китае еще можно купить «традиционную» версию с турбомотором 2.0 (252 л.с.) и классическим восьмиступенчатым автоматом. Гибрид оснащен тем же 2.0T, электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача – 275 л.с. Всего у экспортного Ford Edge две комплектации. Начальная Trend имеет передний привод, версия Titanium – полноприводная, причем с традиционной трансмиссией, а не с отдельным электродвигателем.

В списке оборудования комплектации Trend значатся: электропривод багажной двери, панорамная крыша, виртуальная приборка размером 12,3 дюйма, упомянутый выше планшет мультимедиа, трехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Исполнение Titanium – это еще система бесконтактного открывания багажника, беспроводная зарядка для смартфона, «капитанские» сиденья во втором ряду с подставками для ног, подогревом и вентиляцией (вентиляция есть и у передних кресел).

В Мексике, например, переднеприводный гибридный Ford Edge оценили в 897 000 местных песо (около 4 млн рублей по текущему курсу), полноприводный гибрид там обойдется в 987 000 песо (4,4 млн рублей).