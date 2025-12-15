Рестайлинг ×

Обновлённый Hyundai Grandeur: первые изображения

Обновлённый Hyundai Grandeur: первые изображения

Флагманский седан корейской компании готовится к плановому рестайлингу, а у нас пока есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Седан бизнес-класса Grandeur ведёт свою историю с 1986 года, именно тогда была представлена модель первого поколения, сделанная на базе Mitsubishi Debonair. Начиная с третьего поколения, дебютировавшего в 1998 году, автомобиль стал полностью разработкой корейской компании. Сегодня на конвейере уже седьмая по счёту генерация, презентация которой состоялась в конце 2022 года.

Нынешний Hyundai Grandeur
Нынешний Hyundai Grandeur
Нынешний Hyundai Grandeur
Нынешний Hyundai Grandeur
Нынешний Hyundai Grandeur
Нынешний Hyundai Grandeur
Уже в скором времени должна появиться рестайлинговая версия, и у нас в распоряжении есть небольшое изображение невысокого качества, утёкшее в Сеть. На нём изображён седан с заметно переработанной передней частью. Прежде всего, в ходе рестайлинга модель может избавиться от сплошной светодиодной полосы, вместо которой сделают три отдельных элемента. Передний бампер полностью новый: он сохранит огромную решётку радиатора, при этом ей форма в нижней части теперь другая, равно как и форма блоков головного света, которые сделают горизонтальными. Изображений задней части пока нет, однако можем предположить, что здесь изменения будут носить такой же характер, как и спереди: изображённый на рендере седан получил визуально разделённый на три части светодиодный габарит.

Рендер обновлённого Hyundai Grandeur

Скорее всего, рестайлинговый вариант сохранит моторную гамму нынешнего седана, которая включает в себя базовый четырёхцилиндровый «атмосферник» 2.5 GDI мощностью 198 л.с., топовый 300-сильный V6 3.5 GDI, а также мягкогирбирдную версию на основе «турбочетверки» 1.6 T-GDI совокупной мощностью 230 л.с. Последняя комплектуется 6-ступенчатым «автоматом», в то время как остальные модификации идут в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией. По умолчанию седан переднеприводный, однако его топовая версия с 3,5-литровым турбомотором может быть с полным приводом и муфтой на задней оси.

Рендер обновлённого Hyundai Grandeur

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце Hyundai показала хардкорный концептуальный внедорожник Crater.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Grandeur
