  • Hyundai рассекретила хардкорный внедорожник, который мог бы дать бой Ford Bronco

21.11.2025 106 0 0

Концепт Crater с брутальной внешностью и необычным салоном представлен в Лос-Анджелесе (США), в рамках выставки AutoMobility 2025.

Корейская марка разработала новый шоу-кар, который получил название Hyundai Crater. В компании отметили, что этот хардкорный внедорожник ориентирован «на приключения». Ранее компания показала несколько эскизов этого концептуального SUV, а теперь рассекретила экстерьер и салон новинки. Презентация прошла в рамках выставки AutoMobility в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Концепт Hyundai Crater
Внедорожник получил брутальную внешность, резко очерченные формы, массивный пластиковый обвес по периметру кузова, который включает в себя в том числе массивные «оквадраченные» накладки на колёсные арки. Hyundai Crater снабдили тёмно-серебристыми колёсными дисками, которые обуты в 33-дюймовые внедорожные шины.

Корейцы продолжают активно применять пиксельный дизайн для световых рисунков своей оптики: у Crater таким образом оформлены фары узкой формы, соединённые через всю ширину передней части, схожим образом выполненный «монофонарь» на корме, а также дополнительная светотехника, расположенная на торце багажника, установленного на крыше и на корпусах боковых камер, которые расположены на месте наружных зеркал заднего вида.

Ещё концептуальный внедорожник снабдили дополнительными воздуховодами на переднем бампере и корме, контрастными буксировочными проушинами, веткоотбойниками, спойлером в верхней части багажной двери, диффузором в нижней части заднего бампера и необычными дверными ручками. А за колёсными дисками можно также разглядеть красные тормозные суппорты и часть деталей «внедорожной» подвески.

В салоне внимание сразу привлекает чёрно-оранжевый «тубус», расположенный на месте традиционной передней панели. Он крепится к корпусу с помощью держателей по бокам и подвешена на ремнях с пряжками (они оформлены в стиле персонажа Crater Man, изображение которого есть ещё к примеру, на дополнительной светотехнике на крыше). Роль информационно-развлекательной системы исполняют четыре небольших отдельных съёмных дисплея, под ним располагается панель с «крутилками» и физическими кнопками.

Hyundai Crater оснастили четырёхточечными ремнями безопасности, четырьмя креслами с цилиндрическими подголовниками, каркасом безопасности, а также рулём с оформленными в ретро-стиле круглыми кнопками для выбора ездового режима. Ещё он получил форму квадрата со скруглёнными углами и яркую отметку нулевого положения.

Информации о технике концепта практически нет, в Hyundai лишь отметили, что его «начинка» является полностью электрической. Не исключено, что шоу-кар разделил её с офф-роудной версией Ioniq 5 XRT: речь идёт о литий-ионной тяговой батарее ёмкостью 84 кВт*ч и о двухмоторной установке, совокупная отдача которой у кросс-хэтчбека составляет 325 л.с. (максимальный крутящий момент равен 605 Нм).

В случае если концепт Hyundai Crater лёг бы в основу серийного внедорожника и получил бы «углеводородную» технику, он смог бы на американском рынке побороться за клиентов с Ford Bronco. Однако в компании отметили, что шоу-кар был создан с целью исследования дизайна. Вероятно, какие-то его решения позже найдут отражение в пакетах с дополнениями, которые положены «внедорожным» версиям XRT.

