Hyundai представит хардкорный внедорожник, который сможет побороться с Ford Bronco

Компания Hyundai подготовила новый шоу-кар, ориентированный «на приключения» и путешествия по бездорожью. Концепт, которому присвоили название Crater, будет представлен 20 ноября 2025 года в рамках выставки AutoMobility в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Пока что корейский производитель сопроводил анонс серией эскизов готовящейся к премьере новинки.
Судя по скетчам, пятидверный хардкорный внедорожник получил весьма брутальную внешность, «пиксельную» головную оптику узкой формы, агрессивно оформленную нижнюю часть переднего бампера, на крыше можно увидеть багажник с дополнительной светотехникой в передней части. Ещё у Hyundai Crater высокая «талия», узкая линия бокового остекления.
Помимо этого, в профиль можно увидеть «оквадраченные» колёсные арки с массивными чёрными накладками и необычные «вогнутые» колёсные диски, обутые в комплект больших внедорожных шин. Концепт с высоким дорожным просветом получил защиту днища, кроме того, корму снабдили узким «монофонарём» с пиксельным световым рисунком и небольшим спойлером, установленным в верхней части багажной двери.
Новый шоу-кар, вероятно, призван продемонстрировать дальнейшее направление дизайна Hyundai. Есть вероятность, что результатом станут лишь пересмотренные опциональные «внедорожные» пакеты, которые у Hyundai имеют название XRT. Однако в случае если по мотивам Hyundai Crater всё же будет создан серийный внедорожник, он сможет побороться за покупателей с Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado (на некоторый рынках — просто Land Cruiser).
Стоит отметить, что предположение о конкурентах исключительно умозрительное, ведь корейцы ничего не рассказали о технике концепта Crater. При этом на представленных эскизах можно увидеть и заглушку на месте радиаторной решётки, и отсутствие патрубков выхлопной системы в нижней части кормы. Не исключено, что эти детали на скетчах намекают на чисто электрическую «начинку» грядущего шоу-кара. Правда, если серийному варианту всё-таки быть, велик шанс, что он получит ДВС или гибридную установку.
Напомним, в сентябре 2025 года марка Hyundai анонсировала целую россыпь новинок. Согласно плану, в 2027-м должна дебютировать первая глобальная модель с гибридной силовой установкой типа Extended Range EV (EREV), то есть где ДВС работает в режиме генератора для тяговой батареи, питающей электромоторы. А уже в 2026-м линейка пополнится за счёт новых автомобилей с HEV- и PHEV-системами. Для североамериканского рынка анонсирован новый пикап, который в иерархии бренда окажется выше актуального Santa Cruz.
