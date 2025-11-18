Hyundai представит хардкорный внедорожник, который сможет побороться с Ford Bronco

Компания Hyundai подготовила новый шоу-кар, ориентированный «на приключения» и путешествия по бездорожью. Концепт, которому присвоили название Crater, будет представлен 20 ноября 2025 года в рамках выставки AutoMobility в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Пока что корейский производитель сопроводил анонс серией эскизов готовящейся к премьере новинки.

Эскиз концепта Hyundai Crater

Судя по скетчам, пятидверный хардкорный внедорожник получил весьма брутальную внешность, «пиксельную» головную оптику узкой формы, агрессивно оформленную нижнюю часть переднего бампера, на крыше можно увидеть багажник с дополнительной светотехникой в передней части. Ещё у Hyundai Crater высокая «талия», узкая линия бокового остекления.

Помимо этого, в профиль можно увидеть «оквадраченные» колёсные арки с массивными чёрными накладками и необычные «вогнутые» колёсные диски, обутые в комплект больших внедорожных шин. Концепт с высоким дорожным просветом получил защиту днища, кроме того, корму снабдили узким «монофонарём» с пиксельным световым рисунком и небольшим спойлером, установленным в верхней части багажной двери.

Новый шоу-кар, вероятно, призван продемонстрировать дальнейшее направление дизайна Hyundai. Есть вероятность, что результатом станут лишь пересмотренные опциональные «внедорожные» пакеты, которые у Hyundai имеют название XRT. Однако в случае если по мотивам Hyundai Crater всё же будет создан серийный внедорожник, он сможет побороться за покупателей с Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado (на некоторый рынках — просто Land Cruiser).

Стоит отметить, что предположение о конкурентах исключительно умозрительное, ведь корейцы ничего не рассказали о технике концепта Crater. При этом на представленных эскизах можно увидеть и заглушку на месте радиаторной решётки, и отсутствие патрубков выхлопной системы в нижней части кормы. Не исключено, что эти детали на скетчах намекают на чисто электрическую «начинку» грядущего шоу-кара. Правда, если серийному варианту всё-таки быть, велик шанс, что он получит ДВС или гибридную установку.

Напомним, в сентябре 2025 года марка Hyundai анонсировала целую россыпь новинок. Согласно плану, в 2027-м должна дебютировать первая глобальная модель с гибридной силовой установкой типа Extended Range EV (EREV), то есть где ДВС работает в режиме генератора для тяговой батареи, питающей электромоторы. А уже в 2026-м линейка пополнится за счёт новых автомобилей с HEV- и PHEV-системами. Для североамериканского рынка анонсирован новый пикап, который в иерархии бренда окажется выше актуального Santa Cruz.