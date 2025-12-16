Рестайлинг ×
Обновлённый кроссовер Honda Pilot стартовал с подросшими ценами

Компания Honda запустила в продажу модернизированный кроссовер Pilot. Модели подправили дизайн экстерьера и улучшили оснащение. Как и прежде, на выбор предложены шесть комплектаций. Двигатель един для всех версий.

Рестайлинговый трехрядный Honda Pilot американское подразделение марки раскрыло в ноябре. А теперь объявлены цены и дан старт продажам. Производство модели, напомним, ведется в Штатах же, ведь эта страна и является главным рынком для Пилота. К слову, дореформенный кроссовер там сейчас в «минусе». Согласно статистике самой компании, с января по ноябрь текущего года реализовано 113 686 экземпляров, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Рестайлинг принес Pilot новую радиаторную решетку и другой передний бампер, также была расширена палитра цветов кузова. Внутри отныне по умолчанию установлены виртуальная приборка на 10,2 дюйма и мультимедиа с планшетом на 12,3 дюйма (прежде был максимум 9-дюймовый дисплей). Кроме того, в Honda заявили о значительно улучшенной шумоизоляции салона.

Двигатель менять не стали. Honda Pilot оснащен бензиновым атмосферником V6 3.5 мощностью 289 л.с., который работает в паре с классическим десятиступенчатым автоматом. При этом был модернизирован электроусилитель рулевого механизма. Как и раньше, Пилот доступен в шести комплектациях. В версиях Sport и EX-L кроссовер бывает с передним приводом, полный привод i-VTM4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес для этих исполнений предложен за доплату. В исполнениях TrailSport, Touring, Elite и Black Edition трансмиссия i-VTM4 является стандартной.

В списке оборудования самого дешевого Honda Pilot Sport помимо упомянутых выше дисплеев также значатся: электропривод багажной двери и рейлинги на крыше (прежде были начиная с версии EX-L), светодиодная оптика, кнопка запуска мотора, трехзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, камера заднего вида и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения). В комплектации EX-L появляются беспроводная зарядка для телефона, память настроек зеркал и водительского кресла. «Внедорожная» версия TrailSport – это более внушительный дизайн экстерьера, панорамный люк, обогрев лобового стекла, подогрев руля и боковых кресел второго ряда, камеры кругового обзора.

Комплектация Touring обогревов лишена, зато начиная с этого исполнения появляются система бесконтактного открывания багажника и аудиосистема Bose. Ну а топовые Elite и Black Edition – это еще датчик дождя, подогрев лобового стекла, руля и сидений, проекционный дисплей, плюс последнее исполнение, согласно своему названию, имеет расширенный черный декор.

После рестайлинга Honda Pilot подорожал. С учетом доставки такой кроссовер обойдется в 43 690 – 56 490 долларов, что эквивалентно примерно 3,5 млн – 4,5 млн долларов по текущему курсу. Дореформенный SUV еще есть в продаже, он стоит (тоже с учетом доставки) 41 650 – 56 030 долларов (3,3 млн – 4,45 млн рублей).

