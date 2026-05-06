Обновлённый кроссовер Nissan Ariya: теперь и для Европы

Электрический паркетник Nissan получил новую внешность и улучшенное оснащение. Технику менять не стали. Как и прежде, в Старом Свете модель будет доступна с передним или двухмоторным полным приводом и с двумя вариантами батареи.

Полноценную премьеру рестайлинговый электрокросс Nissan Ariya справил в самом конце прошлого года в Японии. Родина марки и стала дебютным рынком для такой модели. Теперь же представлен обновленный паркетник, предназначенный для Европы. Напомним также, что серийный электрокар на платформе CMF-EV показали еще в 2020 году, но в продажу модель поступила лишь в 2022-м. Особых успехов Ariya так и не добилась. По данным самой компании, в 2025-м паркетник разошелся по Европе тиражом 16 090 экземпляров (-10%). Для сравнения, результат родственного электрического паркетника Renault Scenic E-Tech за тот же период составил 38 111 единиц (+58%).

Внешне европейская Ariya обновилась так же, как версия для Японии. Спереди вместо черной вставки отныне глухая панель в цвет кузова, с бампера убрали «прорези», изменена форма расположенного внизу воздухозаборника. Кроссоверу также достались светодиодные ходовые огни в актуальном фирменном стиле бренда. Еще появились 19- и 20-дюймовые диски нового дизайна. Наконец, расширена палитра цветов кузова.

В салоне перекомпоновали «парящую» консоль – в частности, подстаканники лишились шторки. А под этой консолью появилась небольшая «тумба», на которую вынесли площадку для беспроводной зарядки телефона (у дореформенного кроссовера она спрятана в боксе-подлокотнике). Для Nissan Ariya нового модельного года также заявлены мультимедиа с сервисами Google и функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов. Вдобавок был модернизирован комплекс ProPilot: например, улучшены система кругового обзора и система удержания в полосе движения.

Технику менять не стали, при этом Nissan Ariya перенастроили подвеску. В Европе рестайлинговый кроссовер предложат с установленным на передней оси электромотором мощностью 217 или 242 л.с. (где-то будут оба варианта, а где-то – только более мощный) или с двухмоторным полным приводом с суммарной отдачей 306 л.с. Паркетник комплектуется батареей емкостью 63 или 87 кВт*ч. Максимальная дальнобойность – около 530 км по циклу WLTP.

В некоторых странах уже объявлены цены и открыт прием заказов. Например, в Германии обновленный электрокросс Nissan Ariya стоит от 58 840 евро (около 5,2 млн рублей по актуальному курсу).

Между тем в гамме дореформенного европейского паркетника еще присутствует «заряженный» полноприводный вариант Nismo (435 л.с.). В сегодняшних пресс-релизах спортивная версия не упомянута, так что пока непонятно, останется ли она в линейке обновленной Nissan Ariya. В Японии «горячее» исполнение рестайлинг не затронул.