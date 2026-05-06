Рестайлинг ×

Обновлённый кроссовер Nissan Ariya: теперь и для Европы

06.05.2026 168 0 0
Обновлённый кроссовер Nissan Ariya: теперь и для Европы

Электрический паркетник Nissan получил новую внешность и улучшенное оснащение. Технику менять не стали. Как и прежде, в Старом Свете модель будет доступна с передним или двухмоторным полным приводом и с двумя вариантами батареи.

Полноценную премьеру рестайлинговый электрокросс Nissan Ariya справил в самом конце прошлого года в Японии. Родина марки и стала дебютным рынком для такой модели. Теперь же представлен обновленный паркетник, предназначенный для Европы. Напомним также, что серийный электрокар на платформе CMF-EV показали еще в 2020 году, но в продажу модель поступила лишь в 2022-м. Особых успехов Ariya так и не добилась. По данным самой компании, в 2025-м паркетник разошелся по Европе тиражом 16 090 экземпляров (-10%). Для сравнения, результат родственного электрического паркетника Renault Scenic E-Tech за тот же период составил 38 111 единиц (+58%).

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Внешне европейская Ariya обновилась так же, как версия для Японии. Спереди вместо черной вставки отныне глухая панель в цвет кузова, с бампера убрали «прорези», изменена форма расположенного внизу воздухозаборника. Кроссоверу также достались светодиодные ходовые огни в актуальном фирменном стиле бренда. Еще появились 19- и 20-дюймовые диски нового дизайна. Наконец, расширена палитра цветов кузова.

В салоне перекомпоновали «парящую» консоль – в частности, подстаканники лишились шторки. А под этой консолью появилась небольшая «тумба», на которую вынесли площадку для беспроводной зарядки телефона (у дореформенного кроссовера она спрятана в боксе-подлокотнике). Для Nissan Ariya нового модельного года также заявлены мультимедиа с сервисами Google и функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов. Вдобавок был модернизирован комплекс ProPilot: например, улучшены система кругового обзора и система удержания в полосе движения.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Технику менять не стали, при этом Nissan Ariya перенастроили подвеску. В Европе рестайлинговый кроссовер предложат с установленным на передней оси электромотором мощностью 217 или 242 л.с. (где-то будут оба варианта, а где-то – только более мощный) или с двухмоторным полным приводом с суммарной отдачей 306 л.с. Паркетник комплектуется батареей емкостью 63 или 87 кВт*ч. Максимальная дальнобойность – около 530 км по циклу WLTP.

В некоторых странах уже объявлены цены и открыт прием заказов. Например, в Германии обновленный электрокросс Nissan Ariya стоит от 58 840 евро (около 5,2 млн рублей по актуальному курсу).

Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
1 / 3
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
2 / 3
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
Дореформенный кроссовер Nissan Ariya
3 / 3

Между тем в гамме дореформенного европейского паркетника еще присутствует «заряженный» полноприводный вариант Nismo (435 л.с.). В сегодняшних пресс-релизах спортивная версия не упомянута, так что пока непонятно, останется ли она в линейке обновленной Nissan Ariya. В Японии «горячее» исполнение рестайлинг не затронул.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Европа рестайлинг Nissan Nissan Ariya
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II с пробегом: хорошие простые моторы, вечная ходовая часть и неидеальные роботы В первой части материала о Kia Soul второго поколения мы рассказали о слабых местах кузова, салона и проблемах в электрике этого автомобиля. На первый взгляд, ничего страшного нет: небольша... 388 0 0 06.05.2026
Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 3189 6 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 1126 0 3 03.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 27536 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11166 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8178 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
9 Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Уз...
6 От кризиса к катастрофе: концерн Volkswagen признал собственную нежизн...
6 Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC...
Новые комментарии
Change privacy settings