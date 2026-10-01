Рестайлинг ×
  • Обновлённый купеобразный Luxeed R7 от Chery и Huawei дебютировал с урезанной гаммой

Обновлённый купеобразный Luxeed R7 от Chery и Huawei дебютировал с урезанной гаммой

01.10.2026 347 0 0
Обновлённый купеобразный Luxeed R7 от Chery и Huawei дебютировал с урезанной гаммой

Внешне купеобразный паркетник Luxeed почти не изменился, а вот интерьер перекроили. На данный момент к покупке доступен только электрический кроссовер, тогда как дореформенная модель еще бывает в виде гибрида. Посвежевшая «электричка», в свою очередь, стала чуть мощнее.

Кросс-купе R7 в гамме марки Luxeed появилось в 2024-м, в прошлом году паркетник слегка модернизировали. Тем не менее модель снова доработана – такой паркетник уже доступен к покупке в Китае. Напомним, что Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei, вместе с остальными совместными брендами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Дизайн экстерьера Luxeed R7 практически не изменился. Разве что на безрамочных дверях теперь полускрытые ручки вместо выдвижных, плюс пересмотрена палитра цветов кузова. Габариты прежние. Длина – 4982 мм, ширина – 1981 мм, высота в зависимости от исполнения – 1634 или 1650 мм, колесная база – 2950 мм. Стандартные диски – 20-дюймовые, за доплату можно заказать 21-дюймовые.

Интерьер перекроили. Тут новая передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува. Перед водителем – более компактный приборный экран (8,88 дюйма вместо 12,3 дюйма у дореформенной модели), вдобавок он отныне встроен в панель, а не возвышается над ней. Вместо привычного планшета мультимедиа (16,1 дюйма) появилось табло, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 17,2 дюйма). В дорогих комплектациях в центральном тоннеле все так же спрятан холодильник, но его сделали выдвижным.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В списке оборудования базового Luxeed R7 2027 модельного года заявлены: стеклянная крыша, электропривод багажной двери, упомянутые выше экраны, трехзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, две площадки для беспроводной зарядки, обогрев и вентиляция всех сидений, комплекс водительских ассистентов. Богатые версии – это еще массажер водительского кресла и более продвинутый автопилот с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Дореформенный Luxeed R7 бывает с гибридной или электрической установками, но кросс-купе с новым салоном пока доступно исключительно в виде электрокара. Всего у EV-паркетника 2027 модельного года четыре комплектации. Три из них – заднеприводные, при этом электромотор стал чуть мощнее: 309 л.с. вместо 292 л.с. А два двигателя топового полноприводного кроссовера вместе теперь выдают 513 л.с. (было 496 л.с.). Кстати, после модернизации был увеличен объем дополнительного отсека под крышкой капота – 106 литров вместо прежних 52 литров.

Две начальные версии укомплектованы батареей емкостью 81 кВт*ч, с ней Luxeed R7 проедет 705 км по циклу CLTC. У остальных двух вариантов аккумулятор на 100 кВт*ч. Запас хода заднеприводного кроссовера со старшим аккумулятором – 855 км, полноприводного – 785 км. Самый дорогой двухмоторный паркетник также имеет пневмоподвеску.

Обновленный электрический кроссовер Luxeed R7 обойдется в 239 800 – 319 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 млн – 4 млн рублей по текущему курсу. Вероятно, гибридный паркетник с новым интерьером поступит в продажу чуть позже.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки рестайлинг Luxeed Luxeed R7 Chery
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Щепотка железа и горсть серы: как современный бензин влияет на работу свечей зажигания Всё чаще в Интернете можно встретить страшные истории о том, что после заправки на АЗС машина зажгла на приборной панели значок Check Engine, заглохла, и теперь ей требуется ремонт. Чуть ли... 1654 0 0 01.10.2026
Статьи / Колёсная база Как подготовить автомобиль к осени: чек-лист водителя Осень для автомобиля наступает не по календарю, а с первым холодным утром, дождями и коротким световым днём. Поэтому подготовка машины к осени – это прежде всего проверка систем, от которых... 372 0 2 30.09.2026
Статьи / Авторынок Почему большие автомобили снова в моде: пространство – это новая роскошь Автопром долгое время развивался в двух противоположных направлениях. С одной стороны, производители обещали нам более компактные, лёгкие и экономичные машины. С другой – автомобили постепен... 1562 0 2 30.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 51972 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 15329 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 10339 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
19 Новый седан Жигули: каким он может быть
9 Тольяттинские моторы: эволюция под капотом Жигулей, Самары и «десятки»
9 АВТОВАЗ начал производство кроссовера Lada Azimut: официальные фото но...
Новые комментарии
Change privacy settings