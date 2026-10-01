Обновлённый купеобразный Luxeed R7 от Chery и Huawei дебютировал с урезанной гаммой

Внешне купеобразный паркетник Luxeed почти не изменился, а вот интерьер перекроили. На данный момент к покупке доступен только электрический кроссовер, тогда как дореформенная модель еще бывает в виде гибрида. Посвежевшая «электричка», в свою очередь, стала чуть мощнее.

Кросс-купе R7 в гамме марки Luxeed появилось в 2024-м, в прошлом году паркетник слегка модернизировали. Тем не менее модель снова доработана – такой паркетник уже доступен к покупке в Китае. Напомним, что Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei, вместе с остальными совместными брендами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

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Дизайн экстерьера Luxeed R7 практически не изменился. Разве что на безрамочных дверях теперь полускрытые ручки вместо выдвижных, плюс пересмотрена палитра цветов кузова. Габариты прежние. Длина – 4982 мм, ширина – 1981 мм, высота в зависимости от исполнения – 1634 или 1650 мм, колесная база – 2950 мм. Стандартные диски – 20-дюймовые, за доплату можно заказать 21-дюймовые.

Интерьер перекроили. Тут новая передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува. Перед водителем – более компактный приборный экран (8,88 дюйма вместо 12,3 дюйма у дореформенной модели), вдобавок он отныне встроен в панель, а не возвышается над ней. Вместо привычного планшета мультимедиа (16,1 дюйма) появилось табло, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 17,2 дюйма). В дорогих комплектациях в центральном тоннеле все так же спрятан холодильник, но его сделали выдвижным.

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В списке оборудования базового Luxeed R7 2027 модельного года заявлены: стеклянная крыша, электропривод багажной двери, упомянутые выше экраны, трехзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, две площадки для беспроводной зарядки, обогрев и вентиляция всех сидений, комплекс водительских ассистентов. Богатые версии – это еще массажер водительского кресла и более продвинутый автопилот с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом.

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Дореформенный Luxeed R7 бывает с гибридной или электрической установками, но кросс-купе с новым салоном пока доступно исключительно в виде электрокара. Всего у EV-паркетника 2027 модельного года четыре комплектации. Три из них – заднеприводные, при этом электромотор стал чуть мощнее: 309 л.с. вместо 292 л.с. А два двигателя топового полноприводного кроссовера вместе теперь выдают 513 л.с. (было 496 л.с.). Кстати, после модернизации был увеличен объем дополнительного отсека под крышкой капота – 106 литров вместо прежних 52 литров.

Две начальные версии укомплектованы батареей емкостью 81 кВт*ч, с ней Luxeed R7 проедет 705 км по циклу CLTC. У остальных двух вариантов аккумулятор на 100 кВт*ч. Запас хода заднеприводного кроссовера со старшим аккумулятором – 855 км, полноприводного – 785 км. Самый дорогой двухмоторный паркетник также имеет пневмоподвеску.

Обновленный электрический кроссовер Luxeed R7 обойдется в 239 800 – 319 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 млн – 4 млн рублей по текущему курсу. Вероятно, гибридный паркетник с новым интерьером поступит в продажу чуть позже.