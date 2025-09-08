Обновлённый Porsche 911 Turbo S: гибридные 711 л.с., масса 1740 кг и 2,5 с до «сотни»

Обновление Porsche 911 поколения 992 началось весной прошлого года с дебюта версии Carrera GTS, которая первой в истории этой модели получила гибридную силовую установку T-Hybrid. Теперь одноимённую, но идентичную силовую установку получила топ-версия Turbo S. Зачем? Вы удивитесь, но Porsche не объясняет толком, какова цель гибридизации культовой модели 911 — компания точно в состоянии добиться увеличения производительности без электрического довеска, а единственная объективная польза от него заключается в снижении так называемого углеродного следа: у дорестайлиного купе Porsche 911 Turbo S поколения 992 он составляет 271-278 г/км, у свежепредставленного Turbo S поколения 992.2 — 262-266 г/км. Вот ради этих нескольких грамм, по сути, и городился весь гибридный огород.

В отличие от гибридного Porsche 911 Carrera GTS у обновлённой версии Turbo S не один, а два турбокомпрессора eTurbo, у каждого на валу крыльчатки стоит компактный электромотор, который компенсирует турбояму и генерирует электричество при сбросе газа. Единственный тяговый электромотор мощностью 52 кВт (71 л.с.) интегрирован в 8-ступенчатую автоматическую коробку PDK. 400-вольтовая тяговая батарея ёмкостью 1,9 кВт·ч размещена спереди в багажнике, её зарядка от внешнего источника не предусмотрена.

Рабочий объём бензиновой оппозитной «шестёрки» уменьшен с 3745 до 3591 см3, её максимальная отдача по сравнению с дорестайлинговым Porsche 911 Turbo S снизились с 650 л.с. и 800 Нм до 640 л.с. и 760 Нм. Но в целом модель благодаря электрической надстройке стала мощнее: максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки составляет 711 л.с. при 6500-7000 об/мин и 800 Нм при 2300-6000 об/мин. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,7 до 3,5 с, время разгона до 200 км/ч — с 8,9 до 8,4 с, максимальная скорость уменьшилась с 330 до 322 км/ч. Снаряженная масса купе выросла с 1715 до 1740 кг, кабриолета — с 1785 до 1825 кг. Северную петлю Нюрбургринга обновлённое купе Porsche 911 Turbo S проезжает за 7 мин 03,920 с, тогда как атмосферный 525-сильный Porsche 911 GT3 RS без всякой электрической надстройки делает это за 6 мин 49,328 с.

Следует помнить, что Porsche 911 Turbo S — это прежде всего туристическая, а не трековая модель, передняя подвеска здесь — типа McPherson, а не на двойных поперечных рычагах, как у GT3 RS, и аэродинамическое оперение кузова не такое изощрённое, притом что есть активные аэродинамические элементы (заслонки в передке, надувной передний спойлер, регулируемый передний диффузор, подъёмное заднее антикрыло). Коэффициент аэродинамического сопротивления с х в результате модернизации снижен на 10% до 0,3 (при оптимальном положении всех аэродинамических элементов).

Шасси тоже доработано. Задние шины стали шире на 10 мм, новая размерность — 325/30 ZR 21, а спереди стоят шины прежней размерности — 255/35 ZR 20. В стандартное оснащение входят карбон-керамические тормоза, диаметр задних тормозных дисков увеличен с 390 до 410 мм, спереди стоят 420-миллиметровые тормозные диски. Также в стандартное оснащение входит усовершенствованная электрогидравлическая система борьбы с кренами ehPDCC с независимой регулировкой активного стабилизатора на каждом колесе.

Внешние обновки у Porsche 911 Turbo S довольно скромные: «зубастые» передние воздухозаборники без светодиодов, новые фары, новые задние фонари и слегка распухший по краям задний бампер с оквардаченными выхлопными патрубками титановой выхлопной системы (в виде опции предлагаются овальные патрубки, они показаны на кабриолете). За доплату доступны углепластиковые поводки дворников (легче металлических на 50%). Из салона исчез последний аналоговый прибор — тахометр, теперь он просто нарисован на едином приборном экране. Обновлены отделочные материалы, появились углепластиковые накладки с неодимовым отблеском.

Заказы на обновлённый Porsche 911 Turbo S уже принимаются, купе стоит в Германии от 271 000 евро, кабриолет — от 285 200 евро.