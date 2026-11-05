Обновлённый Renault Trafic: более мощные тормоза и улучшенное рулевое управление

Компания Renault в очередной раз модернизировала однотонный фургон Trafic третьего поколения, снабдив его рядом доработок, делающих его эксплуатацию более комфортной и безопасной.

Renault Trafic третьего поколения дебютировал в 2014 году, производится он на заводе Renault во французском Сандувиле. На рубеже 2020 и 2021 годов «третий» Trafic пережил рестайлинг, а в 2022-м у него появилась электрическая версия E-Tech, на смену которой в 2025 году пришёл полностью новый Renault Trafic E-Tech четвёртого поколения.

«Третий» Trafic сейчас предлагается исключительно с дизельными двигателями, точнее с одним 2,0-литровым турбодизелем в нескольких вариантах — 110 л.с. и 300 Нм, 131 л.с. и 330 Нм, 150 л.с. и 350 Нм, 170 л.с. и 380 Нм. Версии на 110 и 131 л.с. идут в сочетании с 6-ступенчатой МКП, версия на 170 л.с. — с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF, который в 2024 году пришёл на смену 6-ступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями. Версия мощностью 150 л.с. доступна как с «механикой», так и с «автоматом». Привод у всех версий только передний.

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Недавно компания Renault выкатила для дизельного Трафика ряд обновок. Новый электроусилитель руля обещает более комфортное и безопасное управление: «ноль» стал более чётким, вращать руль на низких скоростях стало легче, реакции в поворотах стали более плавными и предсказуемыми — всё это должно снизить утомляемость водителя.

На передней оси теперь установлены более мощные тормоза с двухпоршневыми суппортами. Размер тормозных дисков увеличился с 296 × 28 мм до 320 × 30 мм, усилие на педали стало ниже, водителю теперь легче дозировать степень замедления.

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17-дюймовые стальные колёса тоже новые, с новыми, более аэродинамичными колпаками, которые предлагаются в одноцветном и двухцветном вариантах.

Салонная камера теперь более внимательно следит за состоянием водителя, а камеры заднего обзора вошли в базовое оснащение.

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На передней панели появился новый 10-дюймовый экран мультимедийной системы OpenR Link вместо прежнего 8-дюймового экрана. Новый экран имеет беспроводную поддержу смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также позволяет через специальное приложение Convertor Companion добавлять в интерфейс виртуальные кнопки управления дополнительным оборудованием — например, температурой холодильной камеры, если фургон переоборудован в рефрижератор.

В передней части салона появились два новых разъёма USB-C для зарядки гаджетов, а у пассажирских версий Трафика теперь по четыре разъёма USB-C во втором и третьем рядах, причём их мощность достигает 80 Вт, что позволяет заряжать некоторые модели ноутбуков.

Наконец, сиденья получили новую, более износостойкую тканевую обивку с синей прострочкой.

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Фургоны и микроавтобусы Renault Trafic по-прежнему доступны с двумя вариантами длины и двумя вариантами высоты. Есть также «головастик» (шасси с кабиной) для создания различных спецверсий и заводской кемпер Escapade, впервые появившийся в 2023 году.